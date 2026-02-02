17-годишният българин след титлата от Australian Open: Мечтата ми е да стигна Григор Димитров и да го надмина

Димитър Кисимов, който направи фурор в Мелбърн, печелейки титлата на двойки при юношите в дебюта си на турнир от Големия шлем, се завърна в България след огромния успех. 17-годишният ни сънародник ликува с титлата в тандем с южноафриканеца Конър Дойг. Това беше първа титла за България на двойки в Шлема от триумфа на Адриан Андреев на US Open през 2018-а година.

На летището той беше посрещнат от свои приятели и съученици.

„Да, много добре се чувствам. Имам много голяма подкрепа от всички мои съученици, приятели и семейство, много им благодаря. Усещането е уникално, да спечелиш титла от Големия шлем, от което съм много горд. Да, вярвахме, че можем да стигнем финала. Бяхме много уверени. С подкрепата на моя треньор и на неговия правихме много добри стратегии, което ни помогна. Може би най-трудният момент беше преди финала, защото имаше много хора. Първите геймове от финала бяха доста трудни, но постепенно овладяхме емоциите и се справихме“, започна Кисимов.

„Тази година ще играя при юношите, но ще смесвам с мъже. Главната ми цел е да прогресирам на сингъл, надявам се там да спечеля титла от Шлема. Моята мечта е може би да спечеля титла на сингъл при мъжете и да съм в Топ 10“.

„Очаквахме да стигнем финала, имахме увереността. Моето вдъхновение е да стигна Григор Димитров. Да стигна Топ 3 като него, ако може и Топ 1", разкри още той.

След това Кисимов се върна към мача си на сингъл и какво не се е получило, като отговори лаконично:

„Може би не беше моят ден. Съперникът игра по-добре от мен и затова спечели“.

На въпрос дали е успял да гледа финала между Новак Джокович и Карлос Алкарас и какво мисли за него, тийнейджърът сподели:

„Финалът го гледахме в самолета. Бях за Джокович, защото той вече е на години и исках да спечели още една титла от Шлема. Браво на Алкарас, не знам дали ще видим отново Джокович на финал“.

А по отношение на това с кои от по-големите имена се е запознал в Мелбърн, той отвърна следното:

„Не съм си говорил много с професионалистите. Снимах се с Алкарас, Синер, Вавринка и Зверев".

Димитър Кисимов и Конър Дойг станаха шампиони на двойки при юношите на Australian Open, 31.01.2026 г.

„Означава много, много е готино чувството да имаш толкова много подкрепа от цяла България, най-вече от моите приятели и съученици“, добави Кисимов и продължи с прогноза за битката ни с Белгия в Купа „Дейвис“:

„Да се надяваме, че България ще се справи. Мисля, че можем да се справим“.

Накрая той бе запитан дали очаква скоро повиквателна за Купа „Дейвис“, след като стана ясно, че ще подкрепи отбора в Пловдив следващия уикенд, той заяви:

„Да, да се надяваме“, завърши Кисимов.