Григор Димитров се катери в ранглистата след Australian Open

Григор Димитров се катери в ранглистата след Australian Open

2 Февруари, 2026 11:28 629 4

В Мелбърн първата ни ракета отпадна още на старта от чеха Томаш Махач

Григор Димитров се катери в ранглистата след Australian Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста при мъжете след края на Откритото първенство на Австралия.

В Мелбърн първата ни ракета отпадна още на старта от чеха Томаш Махач. Въпреки това, той вече е 43-и в класацията на ATP с 1105 точки.

Иначе, новият шампион на Аустрелиън Оупън Карлос Алкарас увеличи аванса си пред втория Яник Синер на вече солидните 3350 точки. Финалистът Новак Джокович измества Александър Зверев от третата позиция, а другата промяна в топ 10 е свързана с прогреса на Тейлър Фриц до номер 7. До девето място се свлича сънародникът му Бен Шелтън.

При жените Виктория Томова пропада с 15 позиции до 143-а с 518 пункта. Вики не успя да влезе в основната схема в Мелбърн, след като отпадна в последния кръг на квалификациите.

Вчера тя загуби и на старта на турнира в Клуж-Напока, Румъния, от испанката Сара Сорибес Тормо.

В топ 10 има няколко размествания. Вицешампионката Арина Сабаленка остава на върха пред Ига Швьонтек, но шампионката Елена Рибакина вече е трета. Коко Гоф регресира до петото място, а Белинда Бенчич е девета. Елина Свитолина влиза в топ 10 след достигането си до полуфиналите, а шампионката от миналата година в Австралия Мадисън Кийс излезе от челната десетка - 15-о място, след загуба на шест позиции.


