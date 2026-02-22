Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Емил Димитров: В момента имаме едно правителство, което се подкрепя само от една от политическите сили

Емил Димитров: В момента имаме едно правителство, което се подкрепя само от една от политическите сили

22 Февруари, 2026 18:09 2 590 44

  • емил димитров-
  • служебно правителство-
  • кабинет

Служебното правителство и предстоящите избори коментираха Емил Димитров и Евгений Кънев

Емил Димитров: В момента имаме едно правителство, което се подкрепя само от една от политическите сили - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България вече има служебно правителство, а първа оставка на вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков вече беше дадена и приета само часове след назначението му. Служебното правителство и предстоящите избори коментираха Емил Димитров и Евгений Кънев в предаването „На Фокус”.

"Съставът на служебното правителство буди голям оптимизъм, защото има изключително компетентни хора. Поздравявам Андрей Гюров, че е успял за толкова малко време да събере такъв екип", завяви Евгений Кънев по повод състава на служебния кабинет.

"Ако погледнем голямата картина, ние още не сме завършили прехода. Направихме преход към пазарна икономика и многопартийна политическа система, но не можахме да направим прехода към върховенството на правото, което е върховният принцип на Европейския съюз. Това е първият основен Копенхагенски критерий за членство в ЕС, който ние не покрихме през 2007 година", каза той.

"Няма как да се придвижим напред към нормална европейска демокрация, ако не станат тези реформи, които трябваше да станат още 2007 година и да завършим този преход към нормална европейска държава, което значи върховенство на правото. Оттам идват всички проблеми, които са вследствие на това, че не сме правова държава", допълни Кънев.

Според Емил Димитров поста на Стоил Цицелков, който трябваше да отговаря за честните избори в служебния кабинет, е бил ненужен. "Изобщо не трябваше да се казва така този пост, тъй като изборите се провеждат от ЦИК, а Министерски съвет само подпомага", коментира Димитров.

"В момента имаме едно правителство, което се подкрепя само от една от политическите сили - ПП-ДБ, всички останали партии по разбираеми причини в сегашния парламент са против. Всички ще кажат, че са недоволни от изборите. Тоест тези хора са обречени да проведат избори, които да бъдат обявени за нечестни", каза той за служебния кабинет.

По отношение на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов той заяви, че България е държава на просрочените мандати. "Отдавна Сарафов трябваше да го няма, отдавна трябваше да има нов състав на ВСС, който да избере новия главен прокурор", коментира Димиторов.


България
Оценка 2.6 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ергенийййййй Педофилийййййй

    8 8 Отговор
    Всичко с 20х “Й” на пангара

    18:12 22.02.2026

  • 2 Понеже

    16 5 Отговор
    Си много компетентен,кажи нещо за производството в Петрохан........как в затворен район е пълно с изорани ниви,за картоф,или фураж за добитъка.

    18:13 22.02.2026

  • 3 Да да да

    32 10 Отговор
    В момента тече кампания, че не Борисов и Пеевски са злото за България, а П П- ДБ.

    Коментиран от #5, #18

    18:16 22.02.2026

  • 4 Тома

    29 12 Отговор
    Че половината министри са на герб бе ревизоро

    18:18 22.02.2026

  • 5 Абсолютно

    23 7 Отговор

    До коментар #3 от "Да да да":

    Си прав.......но 2-те пра...сета така са затънали в коруп...ция и страшни зави...симости,...че ужасени от това, в какво са замесени,....няма излизане от калта.......и със зъби и нокти ще се борят и ще унищожават всички противници около себе си.................

    Коментиран от #7, #16

    18:24 22.02.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    19 6 Отговор
    От Ганя не става и чеп за зеле!
    Внасяйте политици от чужбина !

    Коментиран от #13

    18:25 22.02.2026

  • 7 обещание

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Абсолютно":

    Ако си намерим ченето, че те ухапем !

    Коментиран от #36

    18:28 22.02.2026

  • 8 Плевнелиев

    21 6 Отговор
    Кой беше ти бе ,че и политически анализи да правиш ? Румен Петков ,Румен Радев и Първанов няма да те вземат този път за депутат бе сладур ! Стой си на село и си гледай кравите !

    Коментиран от #11

    18:29 22.02.2026

  • 9 Боже мили ,

    16 5 Отговор
    и тоя нагльо се яви ?

    18:33 22.02.2026

  • 10 Някой

    19 2 Отговор
    При демокрацията е важно какво иска народа, а не какво иска тази или онази партия или група партии. Народа каза, че не ги искатези партии, които били неодобрявали. Още повече, че някои от тези партии са купували гласове и фалшифицирали изборни резултати.
    Ако трябва всички да одобряват правителството, то никога няма да имаме правителство.

    18:41 22.02.2026

  • 11 Някой

    18 5 Отговор

    До коментар #8 от "Плевнелиев":

    Беше лакей на Бойко Борисов, руснаците строители на "Туски поток" му бяха дали един джип да се вози. Толкова евтино се беше продал за един джип и то не подарък, а само ползване.

    18:43 22.02.2026

  • 12 Феникс

    8 12 Отговор
    ПП-@филите и ДБ-лите!

    Коментиран от #37

    18:44 22.02.2026

  • 13 Весело

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Не е достатъчно да внасем политици, защото Ганьо, ще продължи да гласува за Ганьо/Бойко, Делян, Копейкин .../. Трябва да внесем и избиратели, ама от Северна Европа, най добре от Скандинавия, а не от Близкия изток.

    18:46 22.02.2026

  • 14 Промяна

    7 9 Отговор
    В МОМЕНТА НИТО ПРЕЗИДЕНТ ИМАМЕ ИЗБРАН ПО ЗАКОНОВ ПЪТ НИТО ПРАВИТЕЛСТВО ТОВА Е

    18:51 22.02.2026

  • 15 Макс

    11 6 Отговор
    Много удобно забравихте за неуспешните опити на ИТН с разни сламени човечета за редовен кабинет . Сл.Трифонов така и не можа да намери премиер .

    18:55 22.02.2026

  • 16 Промяна

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Абсолютно":

    ХАХАХАХАХА ПРАСЕТА ПЛАТЕНИ ПЕТРОХАНСКИ ХАХАХАХАФА СМЯТАЩИ СЕ ЗА ВЕЛИКИ ДРАСКАЧИ КОРУПЦИОНЕРИ ШАРЛАТАНСКИ СТЕ

    Коментиран от #25

    18:55 22.02.2026

  • 17 въргала

    9 2 Отговор
    гледайте филма "шменти капели",и всичко ще Ви се изясни за България! б.р. след този процес може да давате съвети!

    18:56 22.02.2026

  • 18 Промяна

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Да да да":

    Петроханските са света вода НЕНАПИТА МОЛЯ ВИ СЛУШАЙТЕ ГЮРО НАЗНАЧЕНИЯТ С ЧЕРВЕНИГЕ МЕТЕЖИ СЛУШАЙТЕ ЧЕСТНИТЕ РОЗОВИ ПЕНЬОАРИ ВЕЛИКА СА

    18:58 22.02.2026

  • 19 Дядо

    0 7 Отговор
    Емил Димитров: В момента имаме едно правителство, което се подкрепя само от една от политическите сили израснали на космърлака по главата ми. Някой вижда ли къде тая политическа сила се е скрила в космърлака на главата ми?

    19:00 22.02.2026

  • 20 И сила и слабост

    8 11 Отговор
    От ПП се опитват с много приказки,по всички медии да се оневинят. Толкова много ,и толкова бързо дърдорене не съм чувала и нито дума,да поемат някаква вина Силата им е говоренето,но колкото повече говорят,толкова хората повече се изнернят,защото те,чисто и просто отричат очебийни факти.За глупави ли ни имат?!

    Коментиран от #22

    19:01 22.02.2026

  • 21 Доктор по навътре

    13 7 Отговор
    Бойко и Пеевски са главните герои в случая Петрохан.

    19:04 22.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ха

    5 5 Отговор
    В България трябваше да се проведе лустрация да изрйнат всички комунисти от ръководните постове и тгава да се проведат избори.През тази анархия ни управлява една червена мафия които от завис между тях ще се избият.Пп д р да тата са си назначили някъкво тяхно сл. правителство но и това няма да му помогне

    19:20 22.02.2026

  • 24 евалата чалгопитеци

    4 4 Отговор
    Как е Новото Нормално? Преяждате ли сега с депутатски кюфтета? За това ли скачхте по площадите срещу редовното правителство?

    19:25 22.02.2026

  • 25 хи хи

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    не можа ли да намериш по-големи букви,малко човеченце!

    Коментиран от #28

    19:27 22.02.2026

  • 26 Цвете

    11 2 Отговор
    ТРЯБВАШЕ, НО КРАДЕНЕТО И ЛЪЖИТЕ ДОКАРАХА ДЪРЖАВАТА ДО ТОЗИ " ПРЕХОД " НА КОЙТО НЕ МУ СЕ ВИЖДА КРАЯ. ЧУДЯ СЕ, КАКВА МУТРА МОЖЕ ДА ИМАШ, ЗА ДА НЕ СЕ РАЗКАРАШ ОТ ПОСТА, КОЙТО ВЕЧЕ НЕ ТИ Е ОТРЕДЕН И ПРОДЪЛЖАВА ДА ДАВА ГЛУПАВИ ИНТЕРВЮТА ( САРАФОВ) ? 🤔🙄👎🇧🇬

    Коментиран от #27

    19:28 22.02.2026

  • 27 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    26 А ТВОЯТА МУТРА КАКВА Е И ЗА КАКВО СЕ ИМА ХАХАХАХАХА ПЛАТЕНИ ЖАЛКИ НАПЪНИ ОТ ЕДНИ ИЗМАМНИЦИ

    19:34 22.02.2026

  • 28 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "хи хи":

    Има всякакъв размер и може човек да пише нали

    19:36 22.02.2026

  • 29 Промяна

    3 9 Отговор
    В момента нито законно избран президент има нито законно избрано служебно Но важното е че червените метежи успяха едни без избори овладяха властта а друг месия Идеееееее нали

    19:39 22.02.2026

  • 30 Охохо

    8 4 Отговор
    Толкова плювни от статуквото и техните хрантутници срещу служебното правителство, че направо почвам да вярвам, че нещо може да се промени.

    19:52 22.02.2026

  • 31 Дедо

    5 5 Отговор
    Не е вярно Правителството на Гюров се подкрепя от три политически парламентарни сили ПП-ДБ, АПС, Величие , от Радев и от протестиращите над един милион българи .

    19:52 22.02.2026

  • 32 Ама на това

    1 5 Отговор
    "правителство" ли му викаш?

    19:57 22.02.2026

  • 33 Хахаха

    7 1 Отговор
    Тези пак започнаха да бълнуват. Правителството е служебно не е нужно да бъде подкрепяно като нормално правителство. Свиквайте !

    Коментиран от #41

    20:05 22.02.2026

  • 34 колев

    4 2 Отговор
    Навремето ревизоро беше герой. Разчисти дребните риби от каналите през митниците. Гледах го. Явно ни мисли за много прости, а той се мисли за голям тарикат !

    20:16 22.02.2026

  • 35 Ревизоро

    4 1 Отговор
    Празноглав дърдорко!

    20:43 22.02.2026

  • 36 Сериозно

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "обещание":

    Защо бе бате,идат избори,чаа.ветата чакат,парата идва,и за теб има троха от Де...лян.

    20:47 22.02.2026

  • 37 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Феникс":

    Значи това,някаква изцепка,илимислиш,че си оргинален.

    20:49 22.02.2026

  • 38 111

    3 1 Отговор
    Аз вярвам само на ППДБ и на пук на всички тролове тук те ще разкажат играта на мсички герберасти и прасета.

    Коментиран от #40

    20:51 22.02.2026

  • 39 Хореографът

    3 1 Отговор
    е дежурен по телевизията, като оная стара пиарка на Пеевски с розовата коса. Когато падне правителството, трябва и парламентът да се разпуска, за да не говори този, че една коалиция го подкрепяла. Това е служебно правителство и трябва спокойно да си върши работата, а не да има циркове с онази маймуна, която саботира всичко.

    21:00 22.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хахаха":

    Не е вярно това е назначено от червените метежи гюрово шарлатанско е Радев ги назначи защото му помогнаха с правителството А Йотова изпълнява Айде българите се събудиха да знаеш

    21:12 22.02.2026

  • 42 Посолството

    2 2 Отговор
    Евгений Кънев - соросоид номер 1 на Републиката! Да му се вдигне паметник на жълтите павета!

    21:17 22.02.2026

  • 43 А тебе

    2 1 Отговор
    кой подкрепя, многознайко? И ти свърши едни мушморошки работи ама си нагъл

    21:22 22.02.2026

  • 44 Ъхъ!!!

    0 1 Отговор
    Проблема на Дебелян и Тиквян е, че ПП не са крадливи б.о.к.л.у.ц.и като тях! И затова всичките им меке.ета обикалят денонощно из медиите и плюят и пенясват! Ревизоро е един от тях.

    22:25 22.02.2026

