Кризисна обстановка в Мексико: Ще видим ли Григор Димитров на корта в Акапулко?

Мексико е разтърсено от безпрецедентна вълна на напрежение, която хвърля сянка върху провеждането на един от най-очакваните тенис турнири в календара – ATP 500 в Акапулко.

След като мексиканското Министерство на отбраната официално обяви неутрализирането на Немесио Осегера Сервантес, по-известен като Ел Менчо – страховития водач на картела „Халиско – ново поколение“, страната се оказа във вихъра на хаос. В отговор на мащабната военна операция, престъпните групировки организираха блокади по ключови пътища, подпалиха автомобили и предизвикаха въоръжени сблъсъци в няколко региона. Ситуацията ескалира до такава степен, че редица щати са парализирани, а властите говорят за критично положение.

На този фон, провеждането на Abierto Mexicano Telcel – турнир с дългогодишна традиция и престиж, е поставено под въпрос. Организаторите обаче демонстрират хладнокръвие и категорично заявяват, че работят в тясно сътрудничество с федералните служби за сигурност. Те уверяват, че към момента няма официално решение за отмяна на надпреварата, а безопасността на тенисистите, служителите и зрителите е абсолютен приоритет.

Григор Димитров, който вече е триумфирал на мексиканска земя и се радва на огромна популярност сред местните почитатели на тениса, ще трябва да премине през безпрецедентни мерки за сигурност, ако реши да участва. За него и останалите световни звезди, тазгодишното издание на турнира се превръща не само в спортно предизвикателство, но и в изпитание на духа и устойчивостта в условията на извънредно положение.

Международната спортна общност следи с повишено внимание развоя на събитията в Мексико. Дали Григор ще излезе на корта в Акапулко и ще зарадва феновете си, предстои да разберем в следващите дни.