Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
25-годишен е загиналият на място на катастрофата на АМ "Марица"

25-годишен е загиналият на място на катастрофата на АМ "Марица"

23 Февруари, 2026 11:35 1 441 7

  • ам марица-
  • 25-годишен-
  • катастрофа

Автомобилът им е излязъл от платното, ударил се е в мантинелата и се е преобърнал в нива извън пътя

25-годишен е загиналият на място на катастрофата на АМ "Марица" - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Има опасност за живота на мъж и на жена при катастрофа на автомагистрала „Марица“, при която е загинал мъж, съобщиха от полицията в Хасково.

Сигнал за инцидента на 32-ри километър, при който движещ се в посока София лек автомобил е излязъл вдясно от платното, ударил се е в мантинелата и се е преобърнал в нива извън пътя, е получен в 17,50 ч. в неделя.

Загиналият на място е мъж на 25 години. Тежко ранени са 22-годишна жена и мъж на 25 години, който е собственик на колата.

Те са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково. И тримата пътници са от от Турция с настоящи адреси в София.

Към момента се изяснява кой е шофирал автомобила, назначена е експертиза. Взети са кръвни проби, образувано е досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофирал

    1 0 Отговор
    ... Аллах...както се казва на турски " Аllah korosun"

    11:44 23.02.2026

  • 2 Яяяяяя

    3 0 Отговор
    Душата му да почива в мир

    12:00 23.02.2026

  • 3 Тиквострала

    5 0 Отговор
    Това не "автомагистрала", а писта за ускоряване на елементарни частици, донори, камикадзета, тирове и местни жигити.

    12:26 23.02.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Глей кво прай баварецааа брааат

    12:26 23.02.2026

  • 5 кой му дреме

    1 1 Отговор
    вероятно щото не е сменил летните със зимни гуми съдейки по снимката

    Коментиран от #7

    12:43 23.02.2026

  • 6 Опааа

    4 1 Отговор
    Мисиркииии! Автомобилът никъде не е излязъл! Шофьорът е забил автомобила в нивата! Заспал е.

    12:52 23.02.2026

  • 7 $$$$$$

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "кой му дреме":

    Снимката не от катастрофата.
    Бог да прости момчето и да дава сили на останалите живи.

    15:36 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове