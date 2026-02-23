25-годишен е загиналият на място на катастрофата на АМ "Марица"

Има опасност за живота на мъж и на жена при катастрофа на автомагистрала „Марица“, при която е загинал мъж, съобщиха от полицията в Хасково.

Сигнал за инцидента на 32-ри километър, при който движещ се в посока София лек автомобил е излязъл вдясно от платното, ударил се е в мантинелата и се е преобърнал в нива извън пътя, е получен в 17,50 ч. в неделя.

Загиналият на място е мъж на 25 години. Тежко ранени са 22-годишна жена и мъж на 25 години, който е собственик на колата.

Те са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково. И тримата пътници са от от Турция с настоящи адреси в София.

Към момента се изяснява кой е шофирал автомобила, назначена е експертиза. Взети са кръвни проби, образувано е досъдебно производство.