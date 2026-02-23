25-годишен е загиналият на място на катастрофата на АМ "Марица"

Има опасност за живота на мъж и на жена при катастрофа на автомагистрала „Марица“, при която е загинал мъж, съобщиха от полицията в Хасково.
Сигнал за инцидента на 32-ри километър, при който движещ се в посока София лек автомобил е излязъл вдясно от платното, ударил се е в мантинелата и се е преобърнал в нива извън пътя, е получен в 17,50 ч. в неделя.
Загиналият на място е мъж на 25 години. Тежко ранени са 22-годишна жена и мъж на 25 години, който е собственик на колата.
Те са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково. И тримата пътници са от от Турция с настоящи адреси в София.
Към момента се изяснява кой е шофирал автомобила, назначена е експертиза. Взети са кръвни проби, образувано е досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шофирал
11:44 23.02.2026
2 Яяяяяя
12:00 23.02.2026
3 Тиквострала
12:26 23.02.2026
4 таксиджия 🚖
12:26 23.02.2026
5 кой му дреме
Коментиран от #7
12:43 23.02.2026
6 Опааа
12:52 23.02.2026
7 $$$$$$
До коментар #5 от "кой му дреме":Снимката не от катастрофата.
Бог да прости момчето и да дава сили на останалите живи.
15:36 23.02.2026