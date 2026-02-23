Новини
България »
Всички градове »
Антон Кутев: Масова подмяна на кадри в системата на МВР не е решение

Антон Кутев: Масова подмяна на кадри в системата на МВР не е решение

23 Февруари, 2026 11:08 1 406 19

  • антон кутев-
  • подмяна-
  • кадри-
  • мвр-
  • решение

Когато говорим за избори, нека сме наясно, че дори служебното правителство няма кой знае какво отношение към изборите. По Конституция за изборите се грижат независими органи, какъвто е ЦИК, коментира още Кутев

Антон Кутев: Масова подмяна на кадри в системата на МВР не е решение - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Служебният кабинет тръгна зле, с фалстарт. Което не е хубаво нито за служебния кабинет, нито за гражданите. Но все още може да обърне тренда. Дано оттук нататък действията са по-смислени.“
Това заяви в „Денят започва“ по БНТ Антон Кутев, бивш говорител на служебните правителства на Румен Радев по повод старта на служебния кабинет „Гюров“.

Според Кутев действията се очертават да бъдат смислени и посочи заявката за смяната на Сарафов.

По думите на Кутев засега оценката за служебния кабинет е по-скоро имиджова, тъй като правителството реално не е имало време да предприеме конкретни действия.

Той подчерта, че фокусът около предстоящите избори трябва да бъде върху Министерството на вътрешните работи.

„Разбира се, че МВР е във фокуса, защото оттам идва основата. Работата на правителството е да спре криминалното купуване на гласове. Когато говорим за избори, нека сме наясно, че дори служебното правителство няма кой знае какво отношение към изборите. По Конституция за изборите се грижат независими органи, какъвто е ЦИК. Правителството трябва да свърши онези общи, паралелни неща, които касаят изборите - да осигури реда, да спре криминалното купуване на гласове, да спре изборната мафия."

Според него масова подмяна на кадри в системата на МВР не е решение.

„Не вярвам, че всички в системата са гнили“, коментира той.

Относно съдебната система Кутев е категоричен, че трябва да се търси общо съгласие по това как да бъде променена системата и то да е работещо.

Той подчерта, че досегашните идеи за съдебна реформа не са дали работещи решения.

Кутев прогнозира сериозна обществена подкрепа за бъдещия политически проект на Румен Радев.

„Имаме възможност за реална промяна в България благодарение на участието на Радев в политиката.“

Той обаче подчерта, че успехът зависи както от избирателите, така и от самия Радев и неговия екип. По думите му три различни качества трябват на един политик – да спечели избори, да състави правителство и да управлява успешно. Третото качество не сме го виждали отдавна.

Според Кутев бъдещите коалиционни формули ще зависят изцяло от резултатите на изборите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    25 5 Отговор
    Всякакви се изказват по теми, които не разбират…особено тая кРадева мисирка

    11:12 23.02.2026

  • 2 хАсанчо от ПеПедофили

    11 12 Отговор
    Увеличение на заплатите му е майката, доказано работи, даже сме много доволни от работата на МВР по случая Петрохан. Гарантирано от реформаторите ПП-ДБ, ГРОБ и ДПС

    11:12 23.02.2026

  • 3 Макето

    21 4 Отговор
    Всички ръководни кадри на борсата, това е решението!

    11:13 23.02.2026

  • 4 социалистическата демокрация

    9 3 Отговор
    Когато полицията в една страна налага свободни и честни избори, по-разумно е да се преименува в Народна милиция.

    11:15 23.02.2026

  • 5 Масова подмяна на кадри в системата

    18 4 Отговор
    ако са некадърни!?

    с по кадърни а не чакащи за фуражка пари като се пенсионират и се ослушват

    Коментиран от #14

    11:16 23.02.2026

  • 6 Да , бе

    4 3 Отговор
    Ти ще кажеш , че не било ?

    11:24 23.02.2026

  • 7 смелия мирчев-толбухин

    19 1 Отговор
    ПЕНСИОНЕРИТЕ ВЪН ОТ ПОЛИЦИЯТА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    11:34 23.02.2026

  • 8 Идат гладни бръмбари

    11 6 Отговор
    Подмяна, значи промяна! Това е от умните и красивите! Идват гладни орди на шарлатани бръмбари, започва Подмяната, толкова могат неможачите крадливи.

    11:35 23.02.2026

  • 9 Смяна на всички

    9 4 Отговор
    Във всяка една институция в която назначените служители не си вършат професионално задълженията си се сменят . Така че това е нормален процес да се назначат нови хора , а това че някои не са съгласни показва тяхната зависимост и нежелание да се промени управлението на държавата и да се ликвидира мафиотския начин на управление

    11:35 23.02.2026

  • 10 Ефрейтор Боташ

    7 1 Отговор
    Кутев , нали уреди дъщерята на виоска позиция и избираемо място в бсп оня ден ..гледай си мача и се успокой ..ясно е че ще вкрате бсп с нагласени протпколи от СИК за да има кРадев удобна патерица за "коалиция" ..успокйте се и си гледайте живота

    11:39 23.02.2026

  • 11 Пешо

    4 3 Отговор
    Кутев е прав,решението е тотално изритване.

    11:44 23.02.2026

  • 12 безпартиен

    5 1 Отговор
    Решението е да се намали щата на МВР с броя на пенсионерите останали на работа с пенсия+заплата от бюджета! Населението сега е намаляло с 1/4 а щатни бройки увеличени с толкова! Промяна на закона за пенсиониране на държавни и общински служители - или заплата докато работи или пенсия!Няма друга държава в ЕС и дори Русия и бивши ОНД републики с такова законодателство! Който иска пенсия+заплата,в ЧАСТНИЯ СЕКТОР работа има!

    11:48 23.02.2026

  • 13 Ало

    5 0 Отговор
    Вземи си ги у вас със пенсия и заплата ,а и извънреден труд пък хората да чакат подаяния.Ей не ви ли е срам а кога е време като няма пари в тая хазна и за вас.

    11:50 23.02.2026

  • 14 Принципно

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Масова подмяна на кадри в системата":

    Като цяло, кафърно ще има само ако се запазят заплатите високи и останат всички социални придобивки може да се гарантира 40 г служба с относително минимални разходи за обучение. и дори намалявсне на състава. Логиката е проста. Когато в една система има приемственост и ясни правила тяфункционира и работи добре. Опитът ни в негативен аспект какво говори, че честата смяна води до депрофесионализация на системите.

    12:10 23.02.2026

  • 15 Хаха

    1 2 Отговор
    Всичко това е организирано от времето на юмрука на зеления чорап! Лицата на правителството на позора и покварата са Румен Радев и Илияна Йотова

    12:27 23.02.2026

  • 16 Не е решение

    2 0 Отговор
    Само, когато гербавите го правят е решение. Кой ще гласува за тоя михлюз и месията му е същия. Екип - кутки, програма - дайте да дадем и много да мразим едни шарлатани

    12:43 23.02.2026

  • 17 ГЛАВИТЕ НА ДС ОТ 44 НА КОЛОВЕ !

    1 0 Отговор
    СЕМЕЙСТВАТА ИМ ЖИВИ НА КОЛОВЕ ! ИЛИ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ГЛУТНИЦА ДО ПОСЛЕДНАТА СЕМКА !

    12:47 23.02.2026

  • 18 Лазо

    0 0 Отговор
    На кутев решения не му трябват, трябва му едно топло местенце в управлението под шапката на Радев, иначе е никой. Нито е умен, нито може да прави нещо смислено.

    14:40 23.02.2026

  • 19 Зло под слънцето

    0 0 Отговор
    Още един източник за разпространение на невярна информация - лъжи!

    16:09 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол