Карим Бензема се мести в Ал-Хилал: Договорът ще го задържи до 2027 година

Футболната сцена в Саудитска Арабия е на прага на нова сензация – френският голмайстор Карим Бензема е напът да облече екипа на Ал-Хилал. Според авторитетното издание L’Equipe, нападателят, който до момента защитаваше цветовете на Ал-Итихад, вече е постигнал принципна договорка с гранда от Ер-Рияд.

Източници, близки до преговорите, разкриват, че 38-годишният ветеран ще парафира контракт, който ще го задържи в Ал-Хилал до лятото на 2027 година.

Журналистът Фабрис Хокинс от RMC Sport потвърждава, че двете страни са стигнали до консенсус относно условията на трансфера.

Междувременно, трансферният гуру Фабрицио Романо допълва, че сделката е на финалната права и остава единствено да бъдат уточнени последните детайли между двата клуба, за да стане преминаването официално.

Припомняме, че Бензема изрази недоволството си от новото предложение на Ал-Итихад, определяйки го като „обидно“. Именно това е накарало звездата да потърси ново предизвикателство и да приеме офертата на Ал-Хилал.