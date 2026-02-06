Невероятен жест: Роналдо бойкотира, докато не се изплатят заплатите на служителите в клуба

В Ал-Насър назрява напрежение, след като се появиха информации, че част от служителите на клуба не са получили заплатите си. Ситуацията е придобила сериозен отзвук, тъй като е свързана пряко и с най-голямата звезда на тима Кристиано Роналдо.

Според информация на “A Bola”, португалецът е поставил ясно условие: той ще вземе участие в предстоящия двубой срещу големия съперник Ал-Итихад днес, само ако ръководството уреди финансовите си задължения към служителите на клуба. Жестът на Роналдо се възприема като знак на солидарност и опит за оказване на натиск върху управата.

Към момента от Ал-Насър няма официална позиция по случая, но ситуацията поставя клуба под сериозно напрежение както в спортен, така и в организационен план.