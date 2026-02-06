Новини
Невероятен жест: Роналдо бойкотира, докато не се изплатят заплатите на служителите в клуба

6 Февруари, 2026 06:30 1 546 2

Кристиано Роналдо е готов да играе срещу Ал-Итихад само ако клубът изплати дължимите възнаграждения

Невероятен жест: Роналдо бойкотира, докато не се изплатят заплатите на служителите в клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

В Ал-Насър назрява напрежение, след като се появиха информации, че част от служителите на клуба не са получили заплатите си. Ситуацията е придобила сериозен отзвук, тъй като е свързана пряко и с най-голямата звезда на тима Кристиано Роналдо.

Според информация на “A Bola”, португалецът е поставил ясно условие: той ще вземе участие в предстоящия двубой срещу големия съперник Ал-Итихад днес, само ако ръководството уреди финансовите си задължения към служителите на клуба. Жестът на Роналдо се възприема като знак на солидарност и опит за оказване на натиск върху управата.

Към момента от Ал-Насър няма официална позиция по случая, но ситуацията поставя клуба под сериозно напрежение както в спортен, така и в организационен план.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 6 Отговор
    Играчите, дори и добрите като Роналдо, са наемници -
    плаща им се да играят, не да изказват лични предпочитания и симпатии.
    Този трябва да го изритат за неподчинение...

    07:22 06.02.2026

  • 2 ПЪГУОШ

    4 2 Отговор
    Вариант ли е да даде от своята огромна заплата , за да се потуши напрежението ! 200 милиона на година - може да си го позволи !

    08:41 06.02.2026

