Новият тим на Марин Петков в решаваща битка за място в Топ 4 на Саудитската лига

Новият клуб на българския национал Марин Петков – Ал Таавун, ще се изправи днес срещу Ал Етифак в ключов сблъсък от 20-ия кръг на Саудитската професионална лига. Срещата ще се проведе на стадион "Абдула ал Дабил" в Дамам, като началният съдийски сигнал ще прозвучи в 19:30 часа българско време.

Домакините от Ал Етифак заемат седмото място във временното класиране с 29 точки, докато Ал Таавун се намира на пета позиция с 38 пункта. Победа тази вечер ще позволи на тима на Петков да изпревари четвъртия Ал Кадисия, който има 40 точки, и да се доближи опасно близо до челната тройка – Ал Ахли (44 точки), Ал Насър (46 точки) и лидерът Ал Хилал (47 точки).

Трансферът на българина от Левски в Ал Таавун бе финализиран късно снощи, като според неофициални източници сумата по сделката възлиза на поне 1 милион евро.