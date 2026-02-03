Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новият тим на Марин Петков в решаваща битка за място в Топ 4 на Саудитската лига

3 Февруари, 2026 10:28 603 1

  • марин петков -
  • ал таавун-
  • ал етифак -
  • саудитската професионална лига-
  • свят-
  • саудитска арабия

Ще успее ли Ал Таавун да затвърди позициите си сред най-добрите?

Новият тим на Марин Петков в решаваща битка за място в Топ 4 на Саудитската лига - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новият клуб на българския национал Марин Петков – Ал Таавун, ще се изправи днес срещу Ал Етифак в ключов сблъсък от 20-ия кръг на Саудитската професионална лига. Срещата ще се проведе на стадион "Абдула ал Дабил" в Дамам, като началният съдийски сигнал ще прозвучи в 19:30 часа българско време.

Домакините от Ал Етифак заемат седмото място във временното класиране с 29 точки, докато Ал Таавун се намира на пета позиция с 38 пункта. Победа тази вечер ще позволи на тима на Петков да изпревари четвъртия Ал Кадисия, който има 40 точки, и да се доближи опасно близо до челната тройка – Ал Ахли (44 точки), Ал Насър (46 точки) и лидерът Ал Хилал (47 точки).

Трансферът на българина от Левски в Ал Таавун бе финализиран късно снощи, като според неофициални източници сумата по сделката възлиза на поне 1 милион евро.


  • 1 Сандо

    0 0 Отговор
    Сега е момента нашите кабеларки да се насочат и към мачовете на този отбор.

    12:20 03.02.2026

