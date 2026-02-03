Ливърпул привлече млад френски талант с внушителен трансфер

Ливърпул официално обяви привличането на изгряващата звезда на Рен - Жереми Жаке. Само на 20 години, талантливият защитник ще подсили редиците на „червените“ от Мърсисайд, след като клубът се съгласи да заплати внушителните 60 милиона евро за неговите права, а допълнителни 12 милиона евро могат да бъдат изплатени под формата на бонуси при изпълнение на определени условия.

Договорът между Ливърпул и Жаке е със срок до лятото на 2031 година, което ясно показва дългосрочните планове на английския гранд за развитието на младия французин.

Очаква се той да се присъедини към новите си съотборници през летния трансферен прозорец, когато ще започне подготовка за предстоящия сезон във Висшата лига.

Жереми Жаке вече е натрупал ценен опит, въпреки крехката си възраст – през настоящата кампания той има 18 участия с екипа на Рен, а освен това е защитавал цветовете на младежкия национален отбор на Франция в пет срещи.

Интерес към него проявяваше и лондонският Челси, но в крайна сметка Ливърпул надделя в надпреварата за подписа на перспективния бранител.