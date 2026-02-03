Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Евертън взе под наем младо крило от Челси с опция за постоянен трансфер

Евертън взе под наем младо крило от Челси с опция за постоянен трансфер

3 Февруари, 2026 11:45 380 0

  • евертън -
  • тайрик джордж -
  • челси-
  • крило-
  • карамелите-
  • лондон-
  • англия-
  • трансфери

Тайрик Джордж ще носи екипа на „карамелите“ до края на настоящия сезон

Евертън взе под наем младо крило от Челси с опция за постоянен трансфер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Евертън официално обяви привличането на перспективния Тайрик Джордж от Челси. Динамичното крило ще носи екипа на „карамелите“ под наем до края на настоящия сезон, като в споразумението е заложена и възможност за бъдещо откупуване на правата му.

Джордж, който до момента не успя да се наложи сред титулярите на „сините от Лондон“, ще има шанс да разгърне потенциала си на „Гудисън Парк“.

Младият талант е сочен за един от най-обещаващите футболисти в академията на Челси, а сега ще търси повече игрови минути и ценен опит в състава на Евертън.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ