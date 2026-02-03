Евертън взе под наем младо крило от Челси с опция за постоянен трансфер

Евертън официално обяви привличането на перспективния Тайрик Джордж от Челси. Динамичното крило ще носи екипа на „карамелите“ под наем до края на настоящия сезон, като в споразумението е заложена и възможност за бъдещо откупуване на правата му.

Джордж, който до момента не успя да се наложи сред титулярите на „сините от Лондон“, ще има шанс да разгърне потенциала си на „Гудисън Парк“.

Младият талант е сочен за един от най-обещаващите футболисти в академията на Челси, а сега ще търси повече игрови минути и ценен опит в състава на Евертън.