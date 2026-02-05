Итън Мбапе аут от терена: Тежка травма изважда младата надежда на Лил за два месеца

Лоши новини застигнаха талантливия полузащитник на Лил - Итън Мбапе, който ще бъде далеч от зеления килим поне два месеца, след като получи сериозна контузия по време на двубоя срещу Лион, завършил с минимална победа за „песовете“ (1:0). Информацията бе потвърдена от авторитетното издание Foot Mercato.

Младият брат на звездата на Реал Мадрид - Килиан Мбапе е диагностициран с разкъсване на задната мускулна група на дясното бедро – травма, която изисква продължителна почивка и внимателна рехабилитация. Медицинските специалисти са категорични, че възстановяването на 19-годишния футболист няма да отнеме по-малко от осем седмици, а при усложнения срокът може да се удължи.

През май миналата година Итън Мбапе преживя сходна неприятност, но тогава пострада левият му крак. След хирургическа интервенция тогавашното му отсъствие от терена продължи цели четири месеца. Треньорският щаб на Лил не крие тревогата си – има опасения, че ако възстановяването не протече по план, може да се наложи нова операция, което би означавало преждевременен край на сезона за младия халф.

Въпреки крехката си възраст, Итън Мбапе вече се утвърди като важна фигура в състава на Лил. През настоящата кампания той записа 11 мача в Лига 1, като се отчете с 3 попадения и 1 асистенция – постижения, които подчертават огромния му потенциал.