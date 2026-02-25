Ботев Пловдив май си намери нов треньор

Лъчезар Балтанов остава начело на Ботев Пловдив и за гостуването на Монтана. Двубоят е в петък от 15:15 ч. Почти сигурно, при успех и на стадион "Огоста" от временен, 37-годишният бивш футболист ще се превърне в постоянен вариант за поста.

Клубът ще използва УЕФА Про лиценза на Петър Пенчев. Балтанов вече е бил начело на първия тим, но до мача с Лудогорец бе треньор в школата.

Той вече втори сезон се е впуснал в треньорското поприще. Балтанов започна в дубъла на "жълто-черните", а след това бе в щаба на първия тим. Ролята на бившият юноша на Левски за успеха над Лудогорец е по-скоро психолигическа. Но пък от друга страна част от играчите признаха, че Балтанов държи отборът да играе по-офанзивен футбол.