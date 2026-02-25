Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив май си намери нов треньор

Ботев Пловдив май си намери нов треньор

25 Февруари, 2026 11:55 678 0

  • лъчезар балтанов-
  • ботев пловдив-
  • футбол-
  • монтана-
  • треньор

Почти сигурно, при успех и на стадион "Огоста" от временен, 37-годишният бивш футболист ще се превърне в постоянен вариант за поста

Ботев Пловдив май си намери нов треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лъчезар Балтанов остава начело на Ботев Пловдив и за гостуването на Монтана. Двубоят е в петък от 15:15 ч. Почти сигурно, при успех и на стадион "Огоста" от временен, 37-годишният бивш футболист ще се превърне в постоянен вариант за поста.

Клубът ще използва УЕФА Про лиценза на Петър Пенчев. Балтанов вече е бил начело на първия тим, но до мача с Лудогорец бе треньор в школата.

Той вече втори сезон се е впуснал в треньорското поприще. Балтанов започна в дубъла на "жълто-черните", а след това бе в щаба на първия тим. Ролята на бившият юноша на Левски за успеха над Лудогорец е по-скоро психолигическа. Но пък от друга страна част от играчите признаха, че Балтанов държи отборът да играе по-офанзивен футбол.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове