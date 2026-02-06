Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Димитър Димитров - Херо: Кажете ми къде има българи, които да влязат и вдигнат нивото?

6 Февруари, 2026 19:17 986 12

Наставникът на Ботев Пловдив говори пред медиите

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) - Димитър Димитров изрази задоволство от направената селекция през зимната пауза и обяви, че в състава на "канарчетата" ще се завърне централният защитник Антоан Конте. Наставникът на "жълто-черните" даде пресконференция на стадион "Христо Ботев" преди подновяването на футболния шампионат.

"Тази година подготовката беше малко по-кратка. Не случихме на време, но това не трябва да служи като оправдание. Изпълнихме задачите. Говоря за тези футболисти, които започнаха и завършиха подготовката. Доволен съм от свършеното и от селекцията. Имаме опции", започна Херо, цитиран от gong.bg.

"Кажете ми къде има българи, които да влязат и вдигнат нивото? Аз не знам. Ще интегрираме футболисти от нашата школа и ще разчитаме на чужденци, които са по-евтини."

"На този етап Антоан Конте е последният човек, който ще вземем през зимата. При нас беше наложително да направим селекция. Шанде няма да е част от нашия отбор поради негови неоснователно високи претенции", разкри той.

"Имаме мач с Берое, който няма да е лесен. След това е мачът с Локомотив, който цял Пловдив го чака. Мачът с Левски също е много важен за нашия отбор. Нашият отбор отново е поставен пред това да почива ден по-малко в рамките на седмица преди Левски. Не говоря конкретно за Левски. Трябва да има равнопоставеност", ядоса се треньорът.

"Отборът на Берое изобщо не трябва да се подценява - напротив. Картотекирали са всички нови доколкото разбрах. Гледахме ги в някои от мачовете, които играха. Новите им футболисти са добри попълнения."

"Симеон Петров тренира от началото на седмицата. Мисля че ще бъде готов за мач с Берое. Новите не са готови на 100% за първите два мача. В процеса на първенството ще наваксат", разкри Димитров.

"Затрудняваме се в избора на състав в момента. Ще ми е трудно да определя основната единайсеторка, но нека всеки треньор да има такъв проблем".

"Неговите думи изобщо не ги коментирам. Аз съм дребна душичка в сравнение с него. Може би, когато стана президент, тогава ще му отговарям", каза той по адрес на Христо Крушарски.

"Имаме проблеми със Закария. Надявам се да успеем да го оправим в близките дни. Да, има отбори, които го правят за един ден, но при нас нещата стават по-бавно. Такива са правилата в България."

Аз искам да играят най-добрите в момента без значение дали са българи, или чужденци. Моето желание беше в тези четири човека да са един или двама до 21 години, за да работят школите. Защото може да играят четири човека на 35 години. Така каква е ползата за българския футбол", завърши Херо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми с такива треньорчета като теб

    7 2 Отговор
    Е нормално да няма български футболисти на световно ниво!

    19:31 06.02.2026

  • 2 НЯМА ГО ВЕЧЕ БАЙ ТОШО

    4 3 Отговор
    Няма и хора. И ток няма да има скоро.

    19:37 06.02.2026

  • 3 МИ ТРОПЧО

    10 1 Отговор
    Тия футболисти трябваше вие футболните хора да ги създадете от деца. Всички си имате школи ама за какво са ви. Важно е бит пазара да върви вземи чуждо готово и ако стане продай пълни гушка и така до следващият. А българчета няма и то от 30 години. Само далавери. ЩО БРЕ ПРИ СОЦА ИМАШЕ МНОГО ДОБРИ ФУТБОЛИСТИ А СЕГА НИЩО. И ДРУГИТЕ СПОРТОВЕ БЯХА НА СВЕТОВНО НИВО. ШАМПИОНИ КОЛКО ЩЕШ. СЕГА МЪРТВИЛО.

    19:42 06.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пълен некъдърник

    10 1 Отговор
    Херо, кажи ми ти лично за 40 години създаде ли, изгради ли един футболист

    Коментиран от #11

    20:03 06.02.2026

  • 6 ?????

    4 2 Отговор
    "Кажете ми къде има българи, които да влязат и вдигнат нивото? Аз не знам. Ще интегрираме футболисти от нашата школа и ще разчитаме на чужденци, които са по-евтини."
    Херо без да иска е поставил диагноза на държавата.
    Баце, Шиши и Кики дали ще го разберат?

    20:06 06.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чекмеджан

    2 0 Отговор
    Абсолютно вярно.

    20:40 06.02.2026

  • 9 Лицемерни 60клуци

    4 1 Отговор
    Как да има български футболисти, като още от деца им съсипвате мечтите и таланта, заради шуро6аджанащина и к0миси0нни. Ти също носиш вина за това, к0румпиран 6оклук.

    20:51 06.02.2026

  • 10 Будна пчеличка

    1 1 Отговор
    В България всичко е тото мафия и за какви футболисти говориме,като всичко живо от децата и треньори до съдии залагат като за последно!!Погребаха футбола в България мното отдавна!

    21:00 06.02.2026

  • 11 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пълен некъдърник":

    Херо е комисионер Печели от покупка продажба на футболисти

    22:38 06.02.2026

  • 12 гошо

    0 0 Отговор
    В България има българи

    22:49 06.02.2026

