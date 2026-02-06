Новини
Бивша олимпийска състезателка си направи профил в популярна платформа за съдържание за възрастни

Бивша олимпийска състезателка си направи профил в популярна платформа за съдържание за възрастни

Александра Янкулеску решава да поеме по неочакван път

Бивша олимпийска състезателка си направи профил в популярна платформа за съдържание за възрастни - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Буреносен обрат в живота на Александра Янкулеску – бивша олимпийска състезателка по бързо пързаляне с кънки, разтърси спортната и личната ѝ съдба. След години, прекарани в изтощителни тренировки и борба за оцеляване между няколко работни места, 34-годишната румънско-канадска атлетка решава да поеме по неочакван път – създава профил в популярна платформа за съдържание за възрастни.

„Това е най-доброто ми решение!“, категорична е тя, споделяйки, че тази стъпка е променила живота ѝ из основи.

Янкулеску не е просто спортистка – тя е наследница на спортна династия. Майка ѝ, национална шампионка на Румъния по бързо пързаляне с кънки, вдъхновява Алекс да поеме по същия път, въпреки че треньорите я насочват към други дисциплини като ски и тенис.

Финансовите ограничения обаче определят избора ѝ – кънките се оказват най-достъпният вариант за семейството. Върховият момент в спортната ѝ кариера настъпва през 2018 година, когато представя Румъния на Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг в дисциплината 500 метра.

Днес, макар и далеч от състезателната писта, Александра не се разделя със спорта – предстои ѝ да бъде коментатор на предстоящите Олимпийски игри в Милано-Кортина. Новата ѝ професионална посока не само ѝ осигурява финансова стабилност и възможност да преследва мечтите си, но и вдъхновява други спортисти, изправени пред трудности в по-малко популярните спортове.

Янкулеску активно насърчава колеги да търсят алтернативни начини за финансиране на спортната си кариера, доказвайки, че смелите решения могат да отворят врати към неочаквани възможности.



  • 1 Мюмюн

    4 1 Отговор
    ми ко? ша я гледаме там. по спорта не съм, по другото може.

    23:09 06.02.2026

  • 2 Смърфиета

    5 1 Отговор
    Андреа Янкуленку искате да кажете.

    23:13 06.02.2026

  • 3 Смърфиета

    2 3 Отговор
    А скоро и Малена Замфиреску.

    23:15 06.02.2026

  • 4 Пич

    11 2 Отговор
    Честно ви казвам , евтинията на жените вече ме отвращава !!! Те сами се определят като един гол Г. и после реват , че никой не ги уважава! Е няма как, трябва много повече от един гол Г., за да уважаваш някой човек, независимо дали е мъж или жена!!!

    00:00 07.02.2026

  • 5 Палав Ковач

    7 0 Отговор
    Вади пожарогасителчето Пафка,че и тая ще пали Мрежата в скоро време...

    00:37 07.02.2026

  • 6 оня с коня

    5 0 Отговор
    павле много простЧЕКИДЖИЯ си беГОВЕДОпросто

    ЛЪСКАЙси МАЛКАТАчурка И СПРИ да се излагаш с тия статийТЪПАК

    Коментиран от #7

    03:26 07.02.2026

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР ПРАВИТЕ

    03:26 07.02.2026

