Бивша олимпийска състезателка си направи профил в популярна платформа за съдържание за възрастни

Буреносен обрат в живота на Александра Янкулеску – бивша олимпийска състезателка по бързо пързаляне с кънки, разтърси спортната и личната ѝ съдба. След години, прекарани в изтощителни тренировки и борба за оцеляване между няколко работни места, 34-годишната румънско-канадска атлетка решава да поеме по неочакван път – създава профил в популярна платформа за съдържание за възрастни.

„Това е най-доброто ми решение!“, категорична е тя, споделяйки, че тази стъпка е променила живота ѝ из основи.

Янкулеску не е просто спортистка – тя е наследница на спортна династия. Майка ѝ, национална шампионка на Румъния по бързо пързаляне с кънки, вдъхновява Алекс да поеме по същия път, въпреки че треньорите я насочват към други дисциплини като ски и тенис.

Финансовите ограничения обаче определят избора ѝ – кънките се оказват най-достъпният вариант за семейството. Върховият момент в спортната ѝ кариера настъпва през 2018 година, когато представя Румъния на Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг в дисциплината 500 метра.

Днес, макар и далеч от състезателната писта, Александра не се разделя със спорта – предстои ѝ да бъде коментатор на предстоящите Олимпийски игри в Милано-Кортина. Новата ѝ професионална посока не само ѝ осигурява финансова стабилност и възможност да преследва мечтите си, но и вдъхновява други спортисти, изправени пред трудности в по-малко популярните спортове.

Янкулеску активно насърчава колеги да търсят алтернативни начини за финансиране на спортната си кариера, доказвайки, че смелите решения могат да отворят врати към неочаквани възможности.