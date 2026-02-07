Томас Мюлер още не е решил кога ще спре с футбола

Бившият германски национал Томас Мюлер заяви, че все още не е решил кога ще прекрати футболната си кариера.

37-годишният плеймейкър има договор до края на тази година с тима на Ванкувър Уайткапс от Мейджър Лийг Сокър. Той се присъедини към канадския тим през миналото лято след изключително успешна кариера в Байерн Мюнхен, където спечели 25 трофея.

"Както с всяко друго нещо в моя живот не бързам да се привързвам безусловно. Основната ми мотивация е да играя футбол, докато това ме удовлетворява. Първите ми месеци във Ванкувър бяха много забавни. Сега ми предстои и първият ми пълен сезон в МЛС", каза Мюлер пред "Ди Велт".

"В края на миналия сезон усетих, че натоварванията ми идват леко в повече. Затова и още не съм решил какво да правя, но продължавам да се наслаждавам на играта. Това да можем да решиш един домакински мач с гол в 90-ата минута от дузпа, когато напрежението е толкова голямо, е причината да продължавам да си лягам рано", добави световният шампион за 2014 година с Германия.

Той каза, че е говорил с ръководството на Байерн относно възможността един ден да се върне в клуба в управленска роля, но засега няма нищо сигурно.

"Искам да продължа с образованието си след края на кариерата ми. В момента не мисля за трупането на сертификати. Когато правя нещо, искам да му се отдам на 100 процента", завърши Мюлер.