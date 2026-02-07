Гьоко Хаджиевски: Показахме, че Спартак Варна има сърце

Наставникът на Спартак Варна – Гьоко Хаджиевски,, изрази задоволство от равенството 0:0 с Черно море. Според него ранният червен картон е повлиял на развитието на мача, но играчите му до последно се опитвали да стигнат до гола.

„„Можехме повече и искахме повече, но с червен картон от 15-ата минута е нормално. Трябва да сме доволни от точката. Черно море е успешен отбор и го бяхме разузнали детайлно. Уважение към Илиан Илиев като треньор и към отбора, но днес показахме, че имаме сърце. Много хора не знаеха с какъв състав ще излезем, защото имаме много нови. Изградихме лице на отбора. Мартин Георгиев е национал на България и искаме да даваме повече шанс на тях. Той нямаше късмет в ситуацията с червения картон.

Не променихме нищо и при десетима души. Не извадихме нападател, а останахме на терена така, както излязохме. Поздравявам Жота, който е офанзивен футболист, а игра като десен бек. Игра феноменално. Доволни сме от старта на първенството. Сигурен съм, че ще вземем още точки от по-силни от нас съперници.“

Винаги има възможност на трансферния пазар, докато е отворен. Никога не знаеш какво може да дойде като изненада. Имаме на всички позиции играчи.

Липсваха ни трима играчи. Капитанът Лозев няма да играе дълго време, а Георг Стояновски ще отсъства сигурно още една-две седмици“, каза Хаджиевски.