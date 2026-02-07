Новини
Спорт »
Бг футбол »
Гьоко Хаджиевски: Показахме, че Спартак Варна има сърце

Гьоко Хаджиевски: Показахме, че Спартак Варна има сърце

7 Февруари, 2026 15:45 754 1

  • спартак варна-
  • гьоко хаджиевски-
  • футбол

Трябва да сме доволни от точката

Гьоко Хаджиевски: Показахме, че Спартак Варна има сърце - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Спартак Варна – Гьоко Хаджиевски,, изрази задоволство от равенството 0:0 с Черно море. Според него ранният червен картон е повлиял на развитието на мача, но играчите му до последно се опитвали да стигнат до гола.

„„Можехме повече и искахме повече, но с червен картон от 15-ата минута е нормално. Трябва да сме доволни от точката. Черно море е успешен отбор и го бяхме разузнали детайлно. Уважение към Илиан Илиев като треньор и към отбора, но днес показахме, че имаме сърце. Много хора не знаеха с какъв състав ще излезем, защото имаме много нови. Изградихме лице на отбора. Мартин Георгиев е национал на България и искаме да даваме повече шанс на тях. Той нямаше късмет в ситуацията с червения картон.

Не променихме нищо и при десетима души. Не извадихме нападател, а останахме на терена така, както излязохме. Поздравявам Жота, който е офанзивен футболист, а игра като десен бек. Игра феноменално. Доволни сме от старта на първенството. Сигурен съм, че ще вземем още точки от по-силни от нас съперници.“

Винаги има възможност на трансферния пазар, докато е отворен. Никога не знаеш какво може да дойде като изненада. Имаме на всички позиции играчи.

Липсваха ни трима играчи. Капитанът Лозев няма да играе дълго време, а Георг Стояновски ще отсъства сигурно още една-две седмици“, каза Хаджиевски.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове