Нападател на Ливърпул: Няма как да откажеш на най-добрия клуб в Англия

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике разкри причините, поради които е избрал „Анфийлд“ пред офертата на Нюкасъл Юнайтед през изминалото лято. 23-годишният французин призна, че възможността да се присъедини към действащия шампион на Висшата лига не е оставила място за колебание.

В интервю за Sky Sports Екитике сподели, че решението му е било изключително лесно. Въпреки сериозния интерес от страна на Нюкасъл, които търсеха заместник на напусналия впоследствие Александър Исак, френският стрелец е бил категоричен в избора си.

„Първо, защото те станаха шампиони миналия сезон,“ сподели Екитике. „Можеш да се присъединиш към най-добрия отбор в Англия. Как да кажеш „не“? Харесвам стила на игра и играчите тук. Виждах себе си в този състав и знаех, че ще изглеждаме добре на терена.“

Въпреки първоначалните скептицизъм относно игровото му време, Екитике бързо опроверга критиците. С двата си гола при победата с 4:1 над Нюкасъл миналата седмица, той вече има 15 попадения във всички турнири. Това го прави най-ефективното ново попълнение на мърсисайдци от лятната селекция.

Ключов фактор за успеха му е отличното разбирателство с друг нов играч – Флориан Виртц. Двамата са комбинирали за общо 6 гола през сезона – повече от всяка друга двойка в английския елит. Тяхното представяне бе похвалено и от съотборника им Алексис Мак Алистър:

Мак Алистър: „Те се допълват отлично. Личи си, че обичат да играят на двойни подавания и могат да създадат гол от нищото.“