Специална експозиция в чест на Христо Стоичков за 60-годишния юбилей

8 Февруари, 2026 16:29 815 21

По повод юбилея посетителите ще могат да видят уникални фланелки на Камата, част от които се показват за първи път, както и значително обновена част от експонатите на улица „Сребърна“ 2

Зала на славата „Христо Стоичков“ ще отбележи 60 години от рождението на най-успешния български футболист Христо Стоичков с откриването на специална обновена експозиция. Изложбата ще бъде официално представена на 9 февруари (неделя) от 11:00 часа в музея, носещ името на легендарния №8.

По повод юбилея посетителите ще могат да видят уникални фланелки на Камата, част от които се показват за първи път, както и значително обновена част от експонатите на улица „Сребърна“ 2.

Новата експозиция проследява ключови моменти от кариерата на легендата на Барселона и ЦСКА, от националния отбор и клубните му успехи до най-емблематичните му индивидуални отличия.

В рамките на събитието ще бъде обявен и футболен турнир по случай 60-годишнината на Христо Стоичков, който ще се организира от „Български футболни турнири“. Надпреварата ще даде възможност на любители на футбола от различни възрасти да отдадат почит към едно от най-големите имена в историята на българския спорт. Турнирът ще се проведе в осем града в страната, а най-добрите отбори ще се класират за големия финал в Обзор. Победителят в турнира ще получи сериозна награда, напълно отговаряща на мащаба и името на Христо Стоичков.


  • 1 Сатана Z

    20 1 Отговор
    Стоичков разглежда Лувъра и в една от залите пита разпоредителя:
    - Абе пич, това картината "Селянин люпи семки" ли е?
    - Не, господине, това е кристално огледало от XV век.

    16:33 08.02.2026

  • 2 Точно

    14 1 Отговор
    Умния човек знае кога да спре, мъдрият знае кога да направи крачка назад. Дали Стоичков е умен, или мъдър,или ....?

    16:34 08.02.2026

  • 3 писна ми бе

    14 1 Отговор
    дайте му от неговият суджук и да изчезва

    16:35 08.02.2026

  • 4 гражданин

    5 7 Отговор
    Честит юбилей!

    16:35 08.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 аре ве

    17 1 Отговор
    стига с тоз рекламджия на кауфланд дет виси от години до втръсване

    16:36 08.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Украински министър на спорта

    8 1 Отговор
    сигурно са показали разликата в мозъците между човека и маймуната
    ама са объркали този на маймуната с този на стойчкоф и за експозицията е в негова чест

    16:50 08.02.2026

  • 9 Не ни занимавайте

    10 2 Отговор
    С този индивид. Нищо читаво в него никога е нямало освен левият му крак. Не е модел за подражание

    17:01 08.02.2026

  • 10 Мдаааа

    4 7 Отговор
    Тук ясо смърди на комплексрани и злобни гуведа!

    Коментиран от #13

    17:01 08.02.2026

  • 11 Да ходи

    6 2 Отговор
    В "Ергена" на интересен да се прави. Само тва не е ...

    17:02 08.02.2026

  • 12 Жив човек

    8 2 Отговор
    А панахида сам си прави. Категорично нещо му хлопа в кратуната. Сега взе че и пропя. Утре може и на Евровизия да се изтъпани както е тръгнал. ..

    Коментиран от #15

    17:23 08.02.2026

  • 13 Той Стоичков впрочем

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаааа":

    Идеално се вписва в това "комплексрани и злобни гуведа" ! Ама на 100%

    Коментиран от #18

    17:25 08.02.2026

  • 14 Експозицията в Кухланд

    6 1 Отговор
    Лютеничка на примоция има ле?

    17:26 08.02.2026

  • 15 не е само твоята

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "Жив човек":

    Многото завист изпъква.

    Коментиран от #16

    17:28 08.02.2026

  • 16 завист за какво ?

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "не е само твоята":

    Че е в момента просто един перач на пари ли?

    17:36 08.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И с какво

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Той Стоичков впрочем":

    Да се коплексера ве.. със златната си топка ли.. срещу един гол с/ у Англия.... в приятелски мач..
    Всички гуведа са коплексари!.

    17:48 08.02.2026

  • 19 уникални фланелки на Камата

    4 1 Отговор
    А утре и памперсите на Камата в още по специална експозиция

    17:51 08.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор
    Някъв смотан ритнитопковец начи🤣🤣🤣

    21:37 08.02.2026

