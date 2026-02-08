Специална експозиция в чест на Христо Стоичков за 60-годишния юбилей

Зала на славата „Христо Стоичков“ ще отбележи 60 години от рождението на най-успешния български футболист Христо Стоичков с откриването на специална обновена експозиция. Изложбата ще бъде официално представена на 9 февруари (неделя) от 11:00 часа в музея, носещ името на легендарния №8.
По повод юбилея посетителите ще могат да видят уникални фланелки на Камата, част от които се показват за първи път, както и значително обновена част от експонатите на улица „Сребърна“ 2.
Новата експозиция проследява ключови моменти от кариерата на легендата на Барселона и ЦСКА, от националния отбор и клубните му успехи до най-емблематичните му индивидуални отличия.
В рамките на събитието ще бъде обявен и футболен турнир по случай 60-годишнината на Христо Стоичков, който ще се организира от „Български футболни турнири“. Надпреварата ще даде възможност на любители на футбола от различни възрасти да отдадат почит към едно от най-големите имена в историята на българския спорт. Турнирът ще се проведе в осем града в страната, а най-добрите отбори ще се класират за големия финал в Обзор. Победителят в турнира ще получи сериозна награда, напълно отговаряща на мащаба и името на Христо Стоичков.
1 Сатана Z
- Абе пич, това картината "Селянин люпи семки" ли е?
- Не, господине, това е кристално огледало от XV век.
16:33 08.02.2026
2 Точно
16:34 08.02.2026
3 писна ми бе
16:35 08.02.2026
4 гражданин
16:35 08.02.2026
6 аре ве
16:36 08.02.2026
8 Украински министър на спорта
ама са объркали този на маймуната с този на стойчкоф и за експозицията е в негова чест
16:50 08.02.2026
9 Не ни занимавайте
17:01 08.02.2026
10 Мдаааа
Коментиран от #13
17:01 08.02.2026
11 Да ходи
17:02 08.02.2026
12 Жив човек
Коментиран от #15
17:23 08.02.2026
13 Той Стоичков впрочем
До коментар #10 от "Мдаааа":Идеално се вписва в това "комплексрани и злобни гуведа" ! Ама на 100%
Коментиран от #18
17:25 08.02.2026
14 Експозицията в Кухланд
17:26 08.02.2026
15 не е само твоята
До коментар #12 от "Жив човек":Многото завист изпъква.
Коментиран от #16
17:28 08.02.2026
16 завист за какво ?
До коментар #15 от "не е само твоята":Че е в момента просто един перач на пари ли?
17:36 08.02.2026
18 И с какво
До коментар #13 от "Той Стоичков впрочем":Да се коплексера ве.. със златната си топка ли.. срещу един гол с/ у Англия.... в приятелски мач..
Всички гуведа са коплексари!.
17:48 08.02.2026
19 уникални фланелки на Камата
17:51 08.02.2026
21 Димитър Иванков - Митко Талисмана
21:37 08.02.2026