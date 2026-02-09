Цветомир Найденов се шегува с Пастор: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно!

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се пошегува с десния защитник на ЦСКА Дейвид Пастор. Тази нощ футболистът на "армейците" беше арестуван след леко ПТП в столицата, а полицейският дрегер е отчел 2.32 промила алкохол.
"Наздраве, Майсторе", написа Цветомир Найденов, споделяйки новината за задържането на бека на ЦСКА. След това бизнесменът добави хаштаг "пием грамотно". Любопитно е, че утре "червените" от Бистрица гостуват на "червените" от Борисовата градина в четвъртфинал за Sesame Купа на България.
Както вече стана ясно, футболистът на ЦСКА преминава през тежък личен период, след като майка му е починала през миналата седмица, а на вчерашната дата е бил нейният рожден ден, без това да оневинява по някакъв начин бразилеца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пеев
15:02 09.02.2026
2 Батков
15:06 09.02.2026
3 Мислех си
15:11 09.02.2026
4 Анималс Винаги Верни
Коментиран от #8, #17
15:14 09.02.2026
5 Левски 1914
Коментиран от #18, #21
15:14 09.02.2026
6 Бичето
Коментиран от #20
15:15 09.02.2026
7 Нойзи и Димата
15:20 09.02.2026
8 Сава
До коментар #4 от "Анималс Винаги Верни":Ми нека се напие, ама защо после ще се качва на колата!?
Коментиран от #11
15:21 09.02.2026
9 Черепахов
15:22 09.02.2026
10 Христо Божинов
Коментиран от #16
15:22 09.02.2026
11 Спаси София
До коментар #8 от "Сава":Това е София, брат. Ти пробвал ли си да се предвижиш без кола, с градския транспорт на Терзиев? А между другото има ли нощен транспорт? В София, ако си без кола си за никъде
Коментиран от #22, #23
15:24 09.02.2026
12 ЦСКА
Коментиран от #24
15:24 09.02.2026
13 Удри с лопатата
15:25 09.02.2026
14 Ванк0-1
15:25 09.02.2026
15 Сатана Z
15:26 09.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Жан
До коментар #4 от "Анималс Винаги Верни":Такива като Най ....нОФФ, нямат срам, той отдавна предаде всички и се извиси Майсторски. Долно ченге.
15:28 09.02.2026
18 А цялото Име на
До коментар #5 от "Левски 1914":ЛЕВСКИ е Васил Иванов Кунчев 1837,а неЛевски 1914.Но за някои състояния няма Лек.
16:14 09.02.2026
19 Иван и Андрей
До коментар #16 от "Ко каза, ко?":Има и дринк анд драйв
16:42 09.02.2026
20 тихо говедо
До коментар #6 от "Бичето":Мълчи си там в обора!
17:19 09.02.2026
21 Пролетта(някъде там)
До коментар #5 от "Левски 1914":Левски 1914 ще стане Левски 1898- катовърнете 16 млн на Божков!!
17:32 09.02.2026
22 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #11 от "Спаси София":Именно за такива случаи в София е бъкано с таксита...
17:38 09.02.2026
23 Ха ха
До коментар #11 от "Спаси София":Абе то във София от Таксита друго няма.Но нали е футболист на Припспор за тях закони няма.
17:51 09.02.2026
24 Ха ха
До коментар #12 от "ЦСКА":Ама той изтрезня ли вече за да играе.
17:53 09.02.2026
25 този с бялата тениска
18:24 09.02.2026