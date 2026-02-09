Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов се шегува с Пастор: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно!

Цветомир Найденов се шегува с Пастор: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно!

9 Февруари, 2026 15:00 1 154 25

  • цска 1948-
  • цветомир найденов-
  • цска-
  • дейвид пастор-
  • футбол

Тази нощ футболистът на "армейците" беше арестуван след леко ПТП в столицата, а полицейският дрегер е отчел 2.32 промила алкохол

Цветомир Найденов се шегува с Пастор: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се пошегува с десния защитник на ЦСКА Дейвид Пастор. Тази нощ футболистът на "армейците" беше арестуван след леко ПТП в столицата, а полицейският дрегер е отчел 2.32 промила алкохол.

"Наздраве, Майсторе", написа Цветомир Найденов, споделяйки новината за задържането на бека на ЦСКА. След това бизнесменът добави хаштаг "пием грамотно". Любопитно е, че утре "червените" от Бистрица гостуват на "червените" от Борисовата градина в четвъртфинал за Sesame Купа на България.

Както вече стана ясно, футболистът на ЦСКА преминава през тежък личен период, след като майка му е починала през миналата седмица, а на вчерашната дата е бил нейният рожден ден, без това да оневинява по някакъв начин бразилеца.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пеев

    10 0 Отговор
    пияница до пияница мила моя ...

    15:02 09.02.2026

  • 2 Батков

    18 0 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел.. същия от падък си и ти

    15:06 09.02.2026

  • 3 Мислех си

    17 1 Отговор
    че дядо Венци е слабомен , но този го бие по всички категории ,детенце ..

    15:11 09.02.2026

  • 4 Анималс Винаги Верни

    11 5 Отговор
    Смешник! Майка му е умряла на този ден, бе! Нормално е да се напие човека. Засрами се бе! Всички сме за Пастор и срещу смешкото

    Коментиран от #8, #17

    15:14 09.02.2026

  • 5 Левски 1914

    4 14 Отговор
    Ковачев, както пишеш цялото име на цска 1948 ,така пиши и цялото име на МЕНТЕТО цска ТИРЕ София или цска 2016!

    Коментиран от #18, #21

    15:14 09.02.2026

  • 6 Бичето

    7 6 Отговор
    Леле ако бях на мястото на Пастор щях да го намеря тоя и после да не могат да го съберат хирурзите

    Коментиран от #20

    15:15 09.02.2026

  • 7 Нойзи и Димата

    6 1 Отговор
    Що бе, нещо против ли има тоя да се почерпиш с две бири?

    15:20 09.02.2026

  • 8 Сава

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анималс Винаги Верни":

    Ми нека се напие, ама защо после ще се качва на колата!?

    Коментиран от #11

    15:21 09.02.2026

  • 9 Черепахов

    5 1 Отговор
    Смей се, смей се...

    15:22 09.02.2026

  • 10 Христо Божинов

    11 5 Отговор
    Цесекар съм от малък, даже бях на паметните мачове срещу Барселона и Ювентус, както и срещу Леверхузен, но този път прекали. Човекът е имал основателна причина да пие и тази шега с него е неуместна и грозна

    Коментиран от #16

    15:22 09.02.2026

  • 11 Спаси София

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Сава":

    Това е София, брат. Ти пробвал ли си да се предвижиш без кола, с градския транспорт на Терзиев? А между другото има ли нощен транспорт? В София, ако си без кола си за никъде

    Коментиран от #22, #23

    15:24 09.02.2026

  • 12 ЦСКА

    7 3 Отговор
    Дано утре ти мушне два гола

    Коментиран от #24

    15:24 09.02.2026

  • 13 Удри с лопатата

    10 1 Отговор
    Простотията не ходела по дърветата

    15:25 09.02.2026

  • 14 Ванк0-1

    7 0 Отговор
    Тоя бразилец още като го взимахме излезе инфо,че има такива проблеми с дисциплината ,ама досега беше кротък,а и не е лош играч за нашето първенство.Виновен е да си носи последствията ,ама ще му се размине.

    15:25 09.02.2026

  • 15 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Доколкото си спомням малката ЦеКа се беше оплакал ,че Черепа е посегнал на най—милото му.

    15:26 09.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жан

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анималс Винаги Верни":

    Такива като Най ....нОФФ, нямат срам, той отдавна предаде всички и се извиси Майсторски. Долно ченге.

    15:28 09.02.2026

  • 18 А цялото Име на

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    ЛЕВСКИ е Васил Иванов Кунчев 1837,а неЛевски 1914.Но за някои състояния няма Лек.

    16:14 09.02.2026

  • 19 Иван и Андрей

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ко каза, ко?":

    Има и дринк анд драйв

    16:42 09.02.2026

  • 20 тихо говедо

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бичето":

    Мълчи си там в обора!

    17:19 09.02.2026

  • 21 Пролетта(някъде там)

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Левски 1914 ще стане Левски 1898- катовърнете 16 млн на Божков!!

    17:32 09.02.2026

  • 22 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спаси София":

    Именно за такива случаи в София е бъкано с таксита...

    17:38 09.02.2026

  • 23 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спаси София":

    Абе то във София от Таксита друго няма.Но нали е футболист на Припспор за тях закони няма.

    17:51 09.02.2026

  • 24 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЦСКА":

    Ама той изтрезня ли вече за да играе.

    17:53 09.02.2026

  • 25 този с бялата тениска

    1 0 Отговор
    ли е с 2,32 промила? Сега като му вземат книжката и няма да може да кара трактора и чааветата ще вият от глад. Или ще се наложи да крадат.

    18:24 09.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове