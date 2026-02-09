Български нападател подписа в Казахстан

Българският нападател Димитър Митков ще продължи кариерата си в Казахстан. 26-годишният нападател официално подписа с местния Ордабаси.

Той преминава в отбора като свободен агент, след като напусна Ботев Пловдив. Договорът му ще е до края на годината.

През есента Митков вкара 4 гола в 14 мача за "канарчетата".

Това ще бъде негов трети престой в чужбина, след като е играл още за Рубин Казан и Истиклол Душанбе.

В кариерата си Димитър Митков е бил част още от Лудогорец, ЦСКА 1948, Локомотив София и Спартак Варна.