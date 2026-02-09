Новини
Български нападател подписа в Казахстан

9 Февруари, 2026 13:20 706 0

  • димитър митков-
  • спартак варна-
  • футбол-
  • ордабаси

26-годишният нападател официално подписа с местния Ордабас

Български нападател подписа в Казахстан - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският нападател Димитър Митков ще продължи кариерата си в Казахстан. 26-годишният нападател официално подписа с местния Ордабаси.

Той преминава в отбора като свободен агент, след като напусна Ботев Пловдив. Договорът му ще е до края на годината.

През есента Митков вкара 4 гола в 14 мача за "канарчетата".

Това ще бъде негов трети престой в чужбина, след като е играл още за Рубин Казан и Истиклол Душанбе.

В кариерата си Димитър Митков е бил част още от Лудогорец, ЦСКА 1948, Локомотив София и Спартак Варна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

