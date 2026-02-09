Новини
Ръководството на ЦСКА с официална позиция, предприема мерки срещу Пастор

9 Февруари, 2026 14:30 982 1

ЦСКА категорично осъжда подобно поведение

Ръководството на ЦСКА с официална позиция, предприема мерки срещу Пастор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция на клубния сайт относно инцидента с Дейвид Пастор. От клуба обявиха, че оказват пълно съдействие на полицията за изясняване на всички детайли около случилото се в нощта срещу понеделник.

Ето какво написаха от клуба:

"Във връзка със случая с футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор, ръководството на клуба държи да информира обществеността, че ЦСКА оказва пълно съдействие на органите на реда по изясняване на всички обстоятелства около снощния инцидент и участието на бразилския защитник в него.

ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор.

Отново подчертаваме, че за нас подобни прояви са недопустими и неприемливи. Убедени сме, че Пастор, както и останалите футболисти на ЦСКА, в бъдеще ще докажат на терена и извън него, че осъзнават сериозната отговорност към клуба, неговите многобройни привърженици и българското общество като цяло."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мим

    3 2 Отговор
    Нормално за це ка изказване,а истината си е друга.Хайде На здраве!!!

    15:13 09.02.2026

