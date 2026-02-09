Новини
Ясни са потенциалните съперници на България в Лига на нациите

9 Февруари, 2026 13:45 764 2

Церемонията ще се състои в Брюксел от 19:00 часа българско време

Ясни са потенциалните съперници на България в Лига на нациите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България ще научи съперниците си за новото издание на Лига на нациите този четвъртък. Именно тогава ще бъде теглен жребият за сезон 2026/2027. Церемонията ще се състои в Брюксел от 19:00 часа българско време.

България е във втора урна на Лига С заедно с отборите на Финландия, Словакия и Армения. Всяка група ще включва по четири отбора.

В първа урна на Лига С са тимовете на Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан.

Сред евентуалните съперници на България от трета и четвърта урна са Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония, Латвия/Гибралтар, Люксембург/Малта, Молдова и Сан Марино.

Окончателната програма на мачовете ще стане ясна в петък, 13 февруари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой му дреме

    5 0 Отговор
    "Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "

    Достоевски

    13:50 09.02.2026

  • 2 Разбирач

    0 0 Отговор
    Дано не ни се паднат Сан Марино или Гибралтар че ще берем голям срам

    15:30 09.02.2026

