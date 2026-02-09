Ясни са потенциалните съперници на България в Лига на нациите

България ще научи съперниците си за новото издание на Лига на нациите този четвъртък. Именно тогава ще бъде теглен жребият за сезон 2026/2027. Церемонията ще се състои в Брюксел от 19:00 часа българско време.

България е във втора урна на Лига С заедно с отборите на Финландия, Словакия и Армения. Всяка група ще включва по четири отбора.

В първа урна на Лига С са тимовете на Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан.

Сред евентуалните съперници на България от трета и четвърта урна са Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония, Латвия/Гибралтар, Люксембург/Малта, Молдова и Сан Марино.

Окончателната програма на мачовете ще стане ясна в петък, 13 февруари.