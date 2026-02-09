Новини
Задържаха футболист на ЦСКА да шофира в нетрезво състояние

9 Февруари, 2026 10:59

Пристигналият на място екип на полицията е тествал играча с дрегер, който е отчел 2.32 промила алкохол

Задържаха футболист на ЦСКА да шофира в нетрезво състояние - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Играчът на ЦСКА Давид Пастор бе задържан от органите на реда, след като бе хванат да шофира в нетрезво състояние в София. Инцидентът се е случил около 02:00 часа след полунощ в района на бул. „Симеоновско шосе“, съобщава NOVA.

По данни на разследващите футболистът не е спрял на червен светофар, след което е предизвикал леко ПТП с паркиран автомобил. Пристигналият на място екип на полицията е тествал играча с дрегер, който е отчел 2.32 промила алкохол.

Той е задържан за срок от 24 часа, като предстои материалите по случая да бъдат докладвани на прокуратурата. От клуба все още не са излезли с официална позиция по случая.


  • 1 Някой

    4 0 Отговор
    Този си е заслужил затвора.
    Виж Бернардо Коуто новопривлечен в ЦСКА 1948 за секунди игра и със скъсани коленни и странични връзки. Може би може да се появи следващият есенен полусезон.
    Само ЦСКА 1948 игра супер зле първият мач и спечели с автогол. В сегашната форма едва ли имат някакви шансове в мача за купата.

    11:11 09.02.2026

  • 2 Цесекар

    7 0 Отговор
    В затвора наглата печка и вън от ЦСКА!

    Коментиран от #4

    11:19 09.02.2026

  • 3 Логично

    6 0 Отговор
    Всички знаем, че това са пияници.

    11:23 09.02.2026

  • 4 Митьо джибрата

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цесекар":

    ,,Печките" не носят много на С2Н5ОН...

    Коментиран от #10

    11:32 09.02.2026

  • 5 Лудогорец

    4 4 Отговор
    Хубавата стока не идва във Тирето не разбрахте ли.Без пари от Бразилия събрани по плажовете и после Бараж.А иначе всеки ден четем звезди пристигат при тях.

    11:36 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами да, те така

    5 0 Отговор
    правят лилавите, независимо дали са си у тях или са у нас...

    11:46 09.02.2026

  • 8 Дика

    4 1 Отговор
    А, нищо, сега ще купят нов защитник за 10 милиона, а тоя ще събира с камиона боклука в Люлин.

    11:50 09.02.2026

  • 9 Меси

    6 1 Отговор
    Като за Литекс толкоз.

    11:52 09.02.2026

  • 10 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Митьо джибрата":

    на 2,32 промила концентрация и много бледолики няма да издържи. Наливал се е като печка на сватба. Вън от ЦСКА!

    12:03 09.02.2026

  • 11 Да,да

    3 0 Отговор
    Минал на червено! Нали е от ЦСКА, на зелено ли да мине?!

    12:48 09.02.2026

