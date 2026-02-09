Задържаха футболист на ЦСКА да шофира в нетрезво състояние

Играчът на ЦСКА Давид Пастор бе задържан от органите на реда, след като бе хванат да шофира в нетрезво състояние в София. Инцидентът се е случил около 02:00 часа след полунощ в района на бул. „Симеоновско шосе“, съобщава NOVA.
По данни на разследващите футболистът не е спрял на червен светофар, след което е предизвикал леко ПТП с паркиран автомобил. Пристигналият на място екип на полицията е тествал играча с дрегер, който е отчел 2.32 промила алкохол.
Той е задържан за срок от 24 часа, като предстои материалите по случая да бъдат докладвани на прокуратурата. От клуба все още не са излезли с официална позиция по случая.
1 Някой
Виж Бернардо Коуто новопривлечен в ЦСКА 1948 за секунди игра и със скъсани коленни и странични връзки. Може би може да се появи следващият есенен полусезон.
Само ЦСКА 1948 игра супер зле първият мач и спечели с автогол. В сегашната форма едва ли имат някакви шансове в мача за купата.
11:11 09.02.2026
2 Цесекар
Коментиран от #4
11:19 09.02.2026
3 Логично
11:23 09.02.2026
4 Митьо джибрата
До коментар #2 от "Цесекар":,,Печките" не носят много на С2Н5ОН...
Коментиран от #10
11:32 09.02.2026
5 Лудогорец
11:36 09.02.2026
7 Ами да, те така
11:46 09.02.2026
8 Дика
11:50 09.02.2026
9 Меси
11:52 09.02.2026
10 Ами
До коментар #4 от "Митьо джибрата":на 2,32 промила концентрация и много бледолики няма да издържи. Наливал се е като печка на сватба. Вън от ЦСКА!
12:03 09.02.2026
11 Да,да
12:48 09.02.2026