Задържаха футболист на ЦСКА да шофира в нетрезво състояние

Играчът на ЦСКА Давид Пастор бе задържан от органите на реда, след като бе хванат да шофира в нетрезво състояние в София. Инцидентът се е случил около 02:00 часа след полунощ в района на бул. „Симеоновско шосе“, съобщава NOVA.

По данни на разследващите футболистът не е спрял на червен светофар, след което е предизвикал леко ПТП с паркиран автомобил. Пристигналият на място екип на полицията е тествал играча с дрегер, който е отчел 2.32 промила алкохол.

Той е задържан за срок от 24 часа, като предстои материалите по случая да бъдат докладвани на прокуратурата. От клуба все още не са излезли с официална позиция по случая.