Байерн Мюнхен се отказа от голмайстор на Хофенхайм

Байерн Мюнхен се е отказал от намерението си да привлече нападателя на Хофенхайм Фисник Аслани, пише "Кикер". Баварците следят национала на Косово от няколко месеца, но в крайна сметка няма да предприемат стъпки за трансферирането му след края на сезона.
Треньорът на германския шампион Венсан Компани не е убеден в профила на Аслани. Той иска динамика и скорост, а в Байерн смятат, че тези качества липсват на нападателя.
Интерес към Фисник Аслани продължава да проявява Борусия Дортмунд.
През този сезон националът на Косово има 7 гола и 7 асистенции в 22 мача за Хофенхайм. Договорът му е до лятото на 2029 година.
