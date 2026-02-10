Хамилтън изригна с емоционално послание след появата с Кардашиян

Луис Хамилтън направи първия си публичен коментар, след като бе забелязан в компанията на Ким Кардашян на Супербоул LX в Сан Франциско. Двамата приковаха погледите на стадион „Ливайс“, затвърждавайки слуховете, че са новата голяма звездна двойка, но британският пилот предпочете да използва трибуната си, за да защити музикалното шоу на полувремето.

7-кратният световен шампион изрази пълната си подкрепа за изпълнителя Бед Бъни, чието представяне бе подложено на унищожителна критика от страна на Доналд Тръмп. Докато американският президент нарече шоуто „абсолютно ужасно“, Хамилтън сподели, че е останал вдъхновен от видяното. „Това беше едно от най-важните шоута в историята. В свят, воден от хора, които насърчават разделението, видяхме послание за обединение. Накара ме да настръхна“, написа Луис в социалните мрежи.

Британецът подчерта, че се е почувствал дълбоко свързан с изпълнението и заради своите корени. „Не говоря испански, но неговото послание за единство отекна в мен. Виждайки знамето на Гренада, веднага почувствах връзка. Моето семейство е оттам и Карибите са мой дом“, сподели още той. Хамилтън завърши емоционалното си обръщение с думите на самия артист: „Единственото по-силно нещо от омразата е любовта“.

Въпреки че медиите продължават да коментират отношенията му с Ким Кардашян, Хамилтън остана верен на себе си и насочи вниманието към социалните теми, които го вълнуват. Пилотът на Мерцедес ясно показа, че не се притеснява да влезе в индиректен спор с Тръмп, защитавайки ценностите на разнообразието и равенството, които бяха демонстрирани по време на най-голямото спортно събитие в САЩ.