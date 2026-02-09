Ботев Пловдив на нож с БФС заради промяната на часа на градското дерби

Буря от недоволство се разрази в лагера на Ботев Пловдив, след като Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз взе решение да измести началния час на дългоочакваното пловдивско дерби срещу Локомотив. Вместо първоначално обявения старт в 18:00 часа, сблъсъкът от четвъртфиналите на Купата на България ще започне в 15:30 часа на 8 февруари, четвъртък – промяна, която предизвика остри реакции от страна на "жълто-черните".

В официално изявление, публикувано на клубния сайт, ръководството на Ботев не скри разочарованието си от действията на БФС, като дори иронично обвини футболната централа в "бавно четене" и липса на прозрачност.

Клубът настоя за ясни отговори относно мотивите за промяната и подчерта, че подобни решения ощетяват не само отборите, но и хилядите фенове, които са планирали да подкрепят любимците си на стадион "Лаута".

Ето позицията на Ботев Пловдив:

“ПФК Ботев Пловдив изразява острото си несъгласие и възмущение от решението на БФС да промени часа на дербито Локомотив – Ботев днес в 16:00 ч., с мотив „по изискване на полицията“.

Категорично заявяваме, че в публичното пространство липсва каквато и да е яснота кога полицията е уведомила БФС за подобно изискване. По наша информация писмото от полицията, адресирано до БФС, е постъпило във футболната централа преди 7 дни, но очевидно са били необходими цели седем дни, за да бъде прочетено и да се вземе решение.

Задаваме напълно логични и основателни въпроси към ръководството на БФС:

Какво правим с феновете, които вече са си закупили билети и са на работа?

Тези хора трябва ли да напускат работните си места, за да присъстват на мача?

Или за БФС няма абсолютно никакво значение дали по стадионите ще има фенове?

Подобно отношение показва пълна липса на уважение към привържениците – хората, заради които футболът изобщо съществува. Смяната на часа 72 часа преди мача, при това в работен ден, и насрочването му за 15:30 ч., е пример за поредното некомпетентно и безотговорно поведение на хората, работещи във футболната централа.

Това не е изолиран случай, а част от поредица решения, които системно вредят на българския футбол, на клубовете и най-вече на феновете. Настояваме за яснота, прозрачност и отговорност при вземането на подобни решения, защото в противен случай става ясно, че интересът на запалянковците е последното, което вълнува БФС”.