Елизара Янева с исторически скок в световната ранглиста по тенис

9 Февруари, 2026 19:42

Виктория Томова продължава да губи позиции

Елизара Янева с исторически скок в световната ранглиста по тенис - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Младата тенис надежда Елизара Янева се изкачи с цели 27 места в най-новото издание на световната ранглиста на WTA, обявена днес. Само на 18 години, пловдивчанката вече заема престижната 233-та позиция – най-високата в нейната кариера досега. Този впечатляващ напредък е резултат от поредния ѝ финал на турнира през настоящата година. Благодарение на този успех, талантливата българка ще има възможност да направи дебют в квалификациите на един от най-престижните тенис форуми – "Ролан Гарос".

За съжаление, Виктория Томова продължава да губи позиции и вече се намира на 153-о място, след като отстъпи с още десет места в подреждането.

В топ 500 на световната ранглиста остават още няколко български имена: Лиа Каратанчева (№294), Изабелла Шиникова (№338), Денислава Глушкова (№383) и Гергана Топалова (№404), които също продължават да се борят за по-предни позиции.

На върха на женския тенис продължава да доминира Арина Сабаленка, следвана плътно от Ига Швьонтек и Елена Рибакина.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
  • 1 опала

    в профил малко ми заприлича на Курникова

    20:22 09.02.2026

