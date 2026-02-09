Новини
Олимпийският медалист Тервел Замфиров: Сбъднах мечтата си за медал от Игрите
  Тема: Зимни олимпийски игри

Олимпийският медалист Тервел Замфиров: Сбъднах мечтата си за медал от Игрите

9 Февруари, 2026 22:00 770 8

Българинът се завърна на родна земя

Олимпийският медалист Тервел Замфиров: Сбъднах мечтата си за медал от Игрите - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тервел Замфиров се завърна в България, след като завоюва първия медал за страната ни от зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза. Той спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом след фотофиниш.

На летище „Васил Левски“ София медалистът беше посрещнат от министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Заедно със Замфиров в страната се завърнаха още Радослав Янков и Малена Замфирова.

Ето какво сподели Замфиров:

„Много съм по-щастлив. Благодарен съм за шанса, който имах и за емоциите, които ми донесохте още с кацането. Какъв да бъда, освен позитивен? Имаме голяма подкрепа от страната. Смея да кажа, че получаваме вероятно най-голяма подкрепа от държавата сред всички други федерации.

Ако Господ ми дава здраве – надявам се да стигна до състезателите, които се състезават до 45-годишна възраст. Това са още пет Олимпиади.

Мисля, че направихме много добро състезание на това слънчево време. Това беше уникално състезание и се надявам с такава конкуренция спортът ни да се запази и на следващите Игри.

Мисля, че генетиката изигра роля, защото ръцете ми са по-дълги. Очаквах, че съм загубил, защото щеше да е по-неприятно, ако мисля, че съм трети, а се окажа четвърти.

Амбициозно е да мисля, че мога да участвам с друг спорт на Игри. Засега ще се фокусирам върху сноуборда.

Следва кратка почивка, изпит по микробиология, малко университет и четири старта за Световната купа. Всички в университета са изключително щастливи и се радват за мен.

На 20 години направих така, че всичко за мен да е бонус, защото мечтаех за медал от Игрите и от световната купа. Малена беше толкова развълнувана, че почти не разбрах какво ми каза“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЙС ТУ МЕН

    0 4 Отговор
    БЛАГОДАРЕНИЕ НА БОЖИЯТА РЪКА И ФОТО

    Коментиран от #7

    22:04 09.02.2026

  • 2 Госあ

    6 2 Отговор
    Добре че виждаме от време на време и такива българи - умни и силни.

    22:08 09.02.2026

  • 3 Хмм

    4 1 Отговор
    Радост и за нас, че сбъдна мечтата си!

    22:22 09.02.2026

  • 4 Ром от маалата

    2 0 Отговор
    Бате, ма той бронза по-евтин и от бакъра, бе!

    22:30 09.02.2026

  • 5 Първи от зад напред

    1 7 Отговор
    Само бай ганьо може да се радва че трето място е постижение. Сноуборд. Другите печелят медали на истински спортове

    Коментиран от #6

    23:10 09.02.2026

  • 6 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Първи от зад напред":

    Я кажи кои са истинските спортове ? Нали ако те заведа на бигеърʼа ше оцапаш гащите ве

    00:01 10.02.2026

  • 7 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "БОЙС ТУ МЕН":

    ...се връща Тервел (това е мисноумър. Византийските хронисти са използвали влахославянската дума цръвуль, за да означат варварския владетел в целия му примитивизъм) с тенекийката от мед и калай, символът на своята гордост.

    Сега някой ще попита дали тази черта е съществувала в късния латински със суфиксиран член. Моят отговор е да, категорично тази форма е от времето на късната империя, защото е характерна за всички романски езици без изключение, а влашката форма изглежда е или най-архаична на фона на падежната система, или идиосинкретична. Защо от времето на империята, ами защото администрацията и ротацията на военизираното население и оземляването му, а също така обществата на публиканите и концесиите, е съществувала до падането на Рим под Одоакър и Теодорих. И точно това е повлияло на хомогенността на романските езици. Но искам да кажа нещо друго. Родителите като не знаят какво значи едно име, да не си кръщават децата с него.

    Цръвульчо щеше да се почупи за една ламаринка от бакър и калай, която не мое да си закъчи. И баз държа, че няма да почерпи приятелите с по едно вино. А едно време имаше един Стоичков, един Туньо...

    Разни хора, разни идеали.

    03:14 10.02.2026

  • 8 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Китаец, харесваш ли млади мунченца? Чест ли е за теб да им въртищ мьнети?
    Щото вече става ясно, че си хомосексуалист.

    03:19 10.02.2026

Новини по спортове:
