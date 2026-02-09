Олимпийският медалист Тервел Замфиров: Сбъднах мечтата си за медал от Игрите

Тервел Замфиров се завърна в България, след като завоюва първия медал за страната ни от зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза. Той спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом след фотофиниш.
На летище „Васил Левски“ София медалистът беше посрещнат от министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Заедно със Замфиров в страната се завърнаха още Радослав Янков и Малена Замфирова.
Ето какво сподели Замфиров:
„Много съм по-щастлив. Благодарен съм за шанса, който имах и за емоциите, които ми донесохте още с кацането. Какъв да бъда, освен позитивен? Имаме голяма подкрепа от страната. Смея да кажа, че получаваме вероятно най-голяма подкрепа от държавата сред всички други федерации.
Ако Господ ми дава здраве – надявам се да стигна до състезателите, които се състезават до 45-годишна възраст. Това са още пет Олимпиади.
Мисля, че направихме много добро състезание на това слънчево време. Това беше уникално състезание и се надявам с такава конкуренция спортът ни да се запази и на следващите Игри.
Мисля, че генетиката изигра роля, защото ръцете ми са по-дълги. Очаквах, че съм загубил, защото щеше да е по-неприятно, ако мисля, че съм трети, а се окажа четвърти.
Амбициозно е да мисля, че мога да участвам с друг спорт на Игри. Засега ще се фокусирам върху сноуборда.
Следва кратка почивка, изпит по микробиология, малко университет и четири старта за Световната купа. Всички в университета са изключително щастливи и се радват за мен.
На 20 години направих така, че всичко за мен да е бонус, защото мечтаех за медал от Игрите и от световната купа. Малена беше толкова развълнувана, че почти не разбрах какво ми каза“.
1 БОЙС ТУ МЕН
Коментиран от #7
22:04 09.02.2026
2 Госあ
22:08 09.02.2026
3 Хмм
22:22 09.02.2026
4 Ром от маалата
22:30 09.02.2026
5 Първи от зад напред
Коментиран от #6
23:10 09.02.2026
6 Госあ
До коментар #5 от "Първи от зад напред":Я кажи кои са истинските спортове ? Нали ако те заведа на бигеърʼа ше оцапаш гащите ве
00:01 10.02.2026
7 Смърфиета
До коментар #1 от "БОЙС ТУ МЕН":...се връща Тервел (това е мисноумър. Византийските хронисти са използвали влахославянската дума цръвуль, за да означат варварския владетел в целия му примитивизъм) с тенекийката от мед и калай, символът на своята гордост.
Сега някой ще попита дали тази черта е съществувала в късния латински със суфиксиран член. Моят отговор е да, категорично тази форма е от времето на късната империя, защото е характерна за всички романски езици без изключение, а влашката форма изглежда е или най-архаична на фона на падежната система, или идиосинкретична. Защо от времето на империята, ами защото администрацията и ротацията на военизираното население и оземляването му, а също така обществата на публиканите и концесиите, е съществувала до падането на Рим под Одоакър и Теодорих. И точно това е повлияло на хомогенността на романските езици. Но искам да кажа нещо друго. Родителите като не знаят какво значи едно име, да не си кръщават децата с него.
Цръвульчо щеше да се почупи за една ламаринка от бакър и калай, която не мое да си закъчи. И баз държа, че няма да почерпи приятелите с по едно вино. А едно време имаше един Стоичков, един Туньо...
Разни хора, разни идеали.
03:14 10.02.2026
8 Смърфиета
Щото вече става ясно, че си хомосексуалист.
03:19 10.02.2026