Олимпийският медалист Тервел Замфиров: Сбъднах мечтата си за медал от Игрите

Тервел Замфиров се завърна в България, след като завоюва първия медал за страната ни от зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза. Той спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом след фотофиниш.

На летище „Васил Левски“ София медалистът беше посрещнат от министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Заедно със Замфиров в страната се завърнаха още Радослав Янков и Малена Замфирова.

Ето какво сподели Замфиров:

„Много съм по-щастлив. Благодарен съм за шанса, който имах и за емоциите, които ми донесохте още с кацането. Какъв да бъда, освен позитивен? Имаме голяма подкрепа от страната. Смея да кажа, че получаваме вероятно най-голяма подкрепа от държавата сред всички други федерации.

Ако Господ ми дава здраве – надявам се да стигна до състезателите, които се състезават до 45-годишна възраст. Това са още пет Олимпиади.

Мисля, че направихме много добро състезание на това слънчево време. Това беше уникално състезание и се надявам с такава конкуренция спортът ни да се запази и на следващите Игри.

Мисля, че генетиката изигра роля, защото ръцете ми са по-дълги. Очаквах, че съм загубил, защото щеше да е по-неприятно, ако мисля, че съм трети, а се окажа четвърти.

Амбициозно е да мисля, че мога да участвам с друг спорт на Игри. Засега ще се фокусирам върху сноуборда.

Следва кратка почивка, изпит по микробиология, малко университет и четири старта за Световната купа. Всички в университета са изключително щастливи и се радват за мен.

На 20 години направих така, че всичко за мен да е бонус, защото мечтаех за медал от Игрите и от световната купа. Малена беше толкова развълнувана, че почти не разбрах какво ми каза“.