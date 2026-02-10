Резултати от мачовете в НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада /НБА/:
Маями Хийт - Юта Джаз 111:115
Шарлът Хорнетс - Детройт Пистънс 104:110
Бруклин Нетс - Чикаго Булс 123:115
Орландо Меджик - Милуоки Бъкс 118:99
Минесота Тимбъруулвс - Атланта Хоукс 138:116
Ню Орлиънс Пеликанс - Сакраменто Кингс 120:94
Денвър Нъгетс - Кливланд Кавалиърс 117:119
Лос Анджелис Лейкърс - Оклахома Сити Тъндър 110:119
Портланд Трейл Блейзърс - Филаделфия Севънти Сиксърс 135:118
Голдън Стейт Уориърс - Мемфис Гризлийс 114:113
