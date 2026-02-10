Новини
Резултати от мачовете в НБА

10 Февруари, 2026 10:03 477 0

Изиграха се десет срещи тази нощ

Резултати от мачовете в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада /НБА/:

Маями Хийт - Юта Джаз 111:115

Шарлът Хорнетс - Детройт Пистънс 104:110

Бруклин Нетс - Чикаго Булс 123:115

Орландо Меджик - Милуоки Бъкс 118:99

Минесота Тимбъруулвс - Атланта Хоукс 138:116

Ню Орлиънс Пеликанс - Сакраменто Кингс 120:94

Денвър Нъгетс - Кливланд Кавалиърс 117:119

Лос Анджелис Лейкърс - Оклахома Сити Тъндър 110:119

Портланд Трейл Блейзърс - Филаделфия Севънти Сиксърс 135:118

Голдън Стейт Уориърс - Мемфис Гризлийс 114:113


