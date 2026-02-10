Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Българските ски бегачи Марио Матиканов и Даниел Пешков отпаднаха в квалификациите на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо
  Тема: Зимни олимпийски игри

Българските ски бегачи Марио Матиканов и Даниел Пешков отпаднаха в квалификациите на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо

10 Февруари, 2026 12:54 621 5

  • ски бягане-
  • олимпиада 2026-
  • милано-
  • кортина д’ампецо-
  • марио матиканов-
  • даниел пешков-
  • калина недялкова-
  • квалификации-
  • български спортисти

Калина Недялкова също не успя да се класира за следващата фаза

Българските ски бегачи Марио Матиканов и Даниел Пешков отпаднаха в квалификациите на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо - 1
Снимка: БФ Ски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двама от най-обещаващите ни млади ски бегачи – Марио Матиканов и Даниел Пешков – не успяха да преодолеят квалификационния кръг в спринта на 1.6 километра в класически стил по време на Зимните олимпийски игри, които се провеждат в Милано и Кортина д’Ампецо.

Даниел Пешков, който е само на 23 години и за първи път стъпва на олимпийската сцена, финишира трасето в Тезеро за 3 минути и 37.69 секунди, което му отреди 73-о място в крайното класиране.

Неговият съотборник Марио Матиканов, на 21 години и също дебютант на Олимпиада, завърши непосредствено след него – на 74-та позиция, с време 3:37.97 минути.

За съжаление, и двамата български представители останаха извън първите 30, които получават право на участие в четвъртфиналите на дисциплината.

В надпреварата доминира норвежкият ас Йоханес Клаебо, който впечатли всички с най-добро време – 3:07.37 минути.

Днешният ден не донесе успех и при дамите – Калина Недялкова също не успя да се класира за следващата фаза в женския спринт. Въпреки трудностите и силната конкуренция, младите български скиори показаха борбен дух и амбиция, които със сигурност ще им помогнат в бъдещите им участия на международната сцена.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    5 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето! Синьо небе-зелена трева. Колко пари се похарчиха за 20-те екскурзианти???

    Коментиран от #5

    12:57 10.02.2026

  • 2 Стефка К

    4 0 Отговор
    Ай стига бе… Това НЕ е възможно 😂🙈😂🙈 евтин туризъм за чужда сметка

    13:38 10.02.2026

  • 3 немо

    1 0 Отговор
    ядоха и пиха цяла година на държавна сметка уж, че се готвят за олимпиада, направиха си екскурзия до Италия, селфита, това-онова.... Какво друго му трябва на човек?

    14:18 10.02.2026

  • 4 Едно време по соца........

    2 0 Отговор
    Имаше един израз : Нашия Петър Попангелов пак падна " . Та и сега същото . Чудя се защо въобще ходят да трошат държавна пара .

    14:39 10.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Те 20 са само спортистите, а около тях има поне 120 души "екипаж"❗

    14:45 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове