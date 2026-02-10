Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Линдзи Вон: „Олимпийската ми приказка не завърши щастливо, но не съжалявам за нищо“
  Тема: Зимни олимпийски игри

Линдзи Вон: „Олимпийската ми приказка не завърши щастливо, но не съжалявам за нищо“

10 Февруари, 2026 14:04 664 1

  • ски -
  • линдзи вон -
  • драматичния край -
  • кариера-
  • тежка контузия -
  • милано и кортина

Тя удиви спортния свят, като застана на старта със скъсани кръстни връзки

Линдзи Вон: „Олимпийската ми приказка не завърши щастливо, но не съжалявам за нищо“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендата на алпийските ски Линдзи Вон сподели откровено за драматичния край на своята олимпийска кариера, след като тежка контузия я извади от надпреварата в Милано и Кортина. В емоционално послание в социалните мрежи 41-годишната американка разкри, че макар мечтата ѝ за олимпийско злато да не се сбъдна, тя не изпитва разочарование, а гордост от смелостта си да се бори докрай.

Вон, която удиви спортния свят, като застана на старта със скъсани кръстни връзки, преживя ужасяващо падане само 13 секунди след началото на спускането. Резултатът – сложна фрактура на пищяла, която вече наложи две хирургични интервенции и ще изисква още медицински грижи за пълно възстановяване.

„Разликата между перфектната траектория и фаталната грешка в спускането е едва пет инча – толкова малко, а понякога съдбоносно“, написа Вон.

Тя подчерта, че предишните ѝ травми не са повлияли на инцидента, а самото участие на Олимпиадата е било истинска победа за нея: „Болката не ме кара да съжалявам. Чувството да застана на стартовата линия беше неописуемо – това е момент, който ще помня завинаги. Рискувах, както винаги съм го правила, защото спускането е опасно, но и вълнуващо. Бях само на пет инча от идеалната линия, когато ръката ми закачи вратата и всичко се преобърна.“

Вон използва случая, за да отправи вдъхновяващо послание към всички, които се борят за мечтите си: „В живота, както и в ските, поемаме рискове, мечтаем, обичаме, скачаме – и понякога падаме. Понякога мечтите ни се разбиват, дори когато сме сигурни, че можем да ги осъществим. Но истинската красота на живота е, че винаги можем да опитаме отново. Аз опитах, мечтах, скочих. Единственият истински провал е да не се осмелиш“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Линдзи

    5 0 Отговор
    Голям боец и спортист само адмирации за духа и желанието за победа въпреки контузиите!

    14:55 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове