Линдзи Вон: „Олимпийската ми приказка не завърши щастливо, но не съжалявам за нищо“

Легендата на алпийските ски Линдзи Вон сподели откровено за драматичния край на своята олимпийска кариера, след като тежка контузия я извади от надпреварата в Милано и Кортина. В емоционално послание в социалните мрежи 41-годишната американка разкри, че макар мечтата ѝ за олимпийско злато да не се сбъдна, тя не изпитва разочарование, а гордост от смелостта си да се бори докрай.

Вон, която удиви спортния свят, като застана на старта със скъсани кръстни връзки, преживя ужасяващо падане само 13 секунди след началото на спускането. Резултатът – сложна фрактура на пищяла, която вече наложи две хирургични интервенции и ще изисква още медицински грижи за пълно възстановяване.

„Разликата между перфектната траектория и фаталната грешка в спускането е едва пет инча – толкова малко, а понякога съдбоносно“, написа Вон.

Тя подчерта, че предишните ѝ травми не са повлияли на инцидента, а самото участие на Олимпиадата е било истинска победа за нея: „Болката не ме кара да съжалявам. Чувството да застана на стартовата линия беше неописуемо – това е момент, който ще помня завинаги. Рискувах, както винаги съм го правила, защото спускането е опасно, но и вълнуващо. Бях само на пет инча от идеалната линия, когато ръката ми закачи вратата и всичко се преобърна.“

Вон използва случая, за да отправи вдъхновяващо послание към всички, които се борят за мечтите си: „В живота, както и в ските, поемаме рискове, мечтаем, обичаме, скачаме – и понякога падаме. Понякога мечтите ни се разбиват, дори когато сме сигурни, че можем да ги осъществим. Но истинската красота на живота е, че винаги можем да опитаме отново. Аз опитах, мечтах, скочих. Единственият истински провал е да не се осмелиш“.