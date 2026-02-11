Стана ясно защо Левски се отказа от бивша звезда на ЦСКА

Левски окончателно зачеркна трансфера на бившия футболист на ЦСКА - Марселино Кареасо, пише „Мач Телеграф“. Причината е във визовите проблеми на неговата съпруга, които няма как да бъдат решени в кратък срок. Дамата на сърцето на колумбиеца има черен печат и забрана за влизане в Европейския съюз и няма как да получи виза за България. Самият футболист признава, че е много привързан към нея и не иска да се връща у нас сам.

Така Левски се размина с футболист, който бе много искан от Хулио Веласкес. Шефовете се съгласиха да го привлекат, въпреки съмненията, че е в състояние да помогне на тима в борбата за шампионската титла. През миналата есен Кареасо на два пъти е лекувал травми и има много малко мачове за доскорошния си кипърски тим.