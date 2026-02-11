Уейн Рууни скочи на фена с прическата: Този ме изкарва извън релси!

Легендарният голмайстор на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни подложи на остра критика Франк Илет — привърженикът на „червените дяволи“, който стана световна сензация с решението си да не подстригва косата си, докато отборът не запише пет поредни победи.

След уволнението на Рубен Аморим и назначаването на Майкъл Карик за временен мениджър, Юнайтед навлезе в отлична серия от четири поредни успеха срещу Манчестър Сити, Арсенал, Фулъм и Тотнъм. Очакваната пета победа обаче се изплъзна срещу борещия се за оцеляване тим на Уест Хем, което вбеси Рууни заради медийното внимание към фена.

Рууни, който вече е на 40 години, не скри раздразнението си от факта, че фокусът се измества от представянето на отбора към личната история на Илет. Фенът не се е подстригвал от около 500 дни, а кампанията му, известна като The United Strand, му донесе над 1,5 милиона последователи в социалните мрежи.

„Бих го пратил в другия край на страната, направо ме изкарва извън релси“, заяви Рууни пред пресата. „Говорим за Карик и Юнайтед, които се опитват да спечелят пети пореден мач, а всичко се върти около това дали този човек ще се подстриже.“

Преди мача с „чуковете“ фенът беше забелязан в компанията на Жерар Пике, което допълнително нагнети напрежението. На терена обаче Юнайтед не успя да постигне заветната пета победа. Бенямин Шешко влезе от пейката, за да изравни резултата, след като Томаш Соучек беше открил за Уест Хем, и мачът завърши при равенство 1:1.

Според Рууни популярността на Илет е вредна за истинската футболна култура. Феновете се вълнуват повече от „момчето с косата“, отколкото от самата игра.

Рууни смята, че самият Илет би бил разочарован от победна серия. „Обзалагам се, че ще бъде съкрушен, ако Юнайтед спечели пети мач, защото изведнъж ще стане излишен“, добави бившият нападател.