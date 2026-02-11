Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Босът на Ботев надъхва играчите с голяма премия при разгром над Локо (Пд)

Босът на Ботев надъхва играчите с голяма премия при разгром над Локо (Пд)

11 Февруари, 2026 11:29 671 0

  • ботев пловдив-
  • илиян филипов-
  • футбол

Двата отбора се изправят един срещу друг в четвъртфинал за Купата на България, който е утре (12 февруари) от 18,00 часа на "Лаута

Босът на Ботев надъхва играчите с голяма премия при разгром над Локо (Пд) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се размечта за рекордна победа със 7 гола разлика срещу вечния съперник Локомотив. Двата отбора се изправят един срещу друг в четвъртфинал за Купата на България, който е утре (12 февруари) от 18,00 часа на "Лаута".

Бизнесменът продължи изключителната си активност във Фейсбук, като освен традиционните коментари в личния си профил, сега публикува интересно мнение в една от големите "жълто-черни" групи в социалната мрежа.

Ето го и призива, който бе направен от Илиян Филипов в групата "Колежа 24/7":

"Скъпи Ботевисти,

Кампанията с виртуалните билети върви значително под очакванията. Казвам го директно и честно, защото този мач е изключително важен за Ботев.

Това не е просто поредна среща. Това е мачът, който трябва ясно да покаже, че Ботев се изправи, израсна и се спаси въпреки всичко, което ни се случи през последните години. Въпреки натиска, въпреки ударите, въпреки опитите да бъдем пречупени.

Апелирам към всички вас - нека подкрепим момчетата на терена така, както само Ботев може. Ако не сме всички на стадиона, имаме друг начин да покажем сила, вяра и единство.

Затова поемам личен ангажимент и го заявявам публично:

Обявявам премия от 10 000 евро за всеки гол разлика срещу отбора зад ВСИ.

От сърце си пожелавам, с вяра и увереност, нашите момчета да вземат голяма премия от този мач.

Най-много би ми харесала сумата 70 000 евро.

И го казвам напълно искрено - с огромно удоволствие ще платя тези пари, ако Ботев покаже на терена какъв отбор е и кой стои зад него".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове