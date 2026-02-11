Убиха футболистка по време на протести в Иран

Иранската футболна националка Захра Азадпур е била убита по време на протести в Карадж. Сънародникът ѝ Моджтаба Пурбахш, който е журналист и живее в Германия, съобщи за трагедията в профила си в "Х".

Той информира, че тялото на Захра Азадпур е било предадено на семейството ѝ три дни след смъртта ѝ.

За много спортистки в Иран, самото практикуване на спорта ги превръща в символи на съпротива - много преди да участват в политически протести.

Карадж, където Захра е убита, е голям град западно от Техеран, известен с разнообразното си население и силните си антиправителствени настроения.

27-годишната футболистка играеше за футболен клуб Мехреган Пардис в Техеран.

Преди това е носила екипите още на Азаракш и Саба, занимавала се още с алпинизъм.

Футболистките в Иран са изправени пред сериозни структурни бариери, включително задължителни правила за носене на хиджаб и ограничения за участие в мачове, посещавани от мъже.