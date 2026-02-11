Новини
Лора Христова: Аз съм уверена в себе си. Искам да благодаря на всички
  Тема: Зимни олимпийски игри

Лора Христова: Аз съм уверена в себе си. Искам да благодаря на всички

11 Февруари, 2026 18:04 694 4

  • лора христова -
  • състезание -
  • биатлон-
  • зимните олимпийски игри -
  • милано/кортина -
  • медал-
  • българия

Българската биатлонистка спечели бронзов мезал на зимната олимпиада в Милано-Кортина

Лора Христова: Аз съм уверена в себе си. Искам да благодаря на всички - 1
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

"През цялото време имах информация коя се движа. Разбира се, гледах да не мисля за това, да се концентрирам върху самото състезание, върху стрелбата най-вече. Работех спокойно, изобщо не мислех за елементите от стрелбата, за техниката от бягането и смятам, че успях да се справя до последно". Това бяха първите думи на Лора Христова пред БНТ, след като завърши индививидуалното състезание на 15 км в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

С безгрешна стрелба Лора Христова завоюва бронзов медал за България в индивидуалния старт на 15 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

23-годишната българка завърши трета при второто си участие на най-големия спортен форум.

Христова бе победена единствено от две от големите звезди на Франция - Жулия Симон и Лу Жанмоно. Христова завърши с 1:04 мин. по-слабо време от Симон, която допусна 1 грешна стрелба и на 53.1 сек от Жанмоно (2 грешки).

"Също така съм и много щастлива, защото днес стартирах с именно 23-и номер. Това е рождената ми дата и това ми даваше още повече настроение за днешния ден", каза Христова.

"За стрелбата успях да овладея емоциите си и да не мисля върху резултата и за самото състезание, защото сме на Олимпиада, защото знаете, че олимпийските игри доста влияние оказва на психиката, защото са на 4 години и всеки се бори за медал. Аз го приемах като едно нормално състезание", обясни 23-годишната българка.

"Аз съм уверена в себе си. Знам, че мога да стрелям добре, знам, че мога и да бягам добре и се радвам, че успях да достигна до върховата си форма, защото в началото на сезона не се чувствах много добре. Искам да благодаря на целия екип, на цялата федерация и на всички фенове, които ни подкрепят", завърши тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЛАДА СИ

    8 0 Отговор
    ЧАКАМЕ ОЩЕ МЕДАЛИ В БЪДЕЩЕ...ГОРДЕЕМ СЕ..УСПЕХ....

    18:22 11.02.2026

  • 2 Червената шапчица

    6 1 Отговор
    Лора Христова спечели бронзов медал на Олимпиадата... Хем сме по-красиви, хем сме по-добри.... Погледнете на какво приличат Жулия Симон и Лу Жанмоно , а пък Доротея Вирер и Витоци... малиииииииииииии-- На 23 април става на 23 години, с 23 номер- 3 място.... Французойките са невъзможни, но това че Лора победи братята Йоберг и другите "киборги" е чудесно. Браво на Лора.... Супер троянска школа....

    18:24 11.02.2026

  • 3 Заека

    5 0 Отговор
    Браво на момичето!

    18:24 11.02.2026

  • 4 НРБ

    1 0 Отговор
    Браво на Лора Христова трябва да бъде по всички национални телевизии ,като водеща новина !!!!

    18:45 11.02.2026

