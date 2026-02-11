Японската Джей Лига въвежда революционна система за определяне на победител при равенство през сезон 2026

Интересни промени очакват феновете на японския футбол! От сезон 2026 елитната Джей Лига ще експериментира с новаторско правило, което ще елиминира равенствата в редовното време. Вместо традиционното разпределение на точки, при завършил наравно мач ще се изпълняват дузпи, които ще определят кой ще грабне допълнителната точка.

При равен резултат след последния съдийски сигнал, двата отбора ще се изправят един срещу друг в драматична серия от дузпи. Победителят в този мини-дуел ще получи две точки, докато загубилият ще се утеши с една. За успех в редовното време ще се присъждат стандартните три точки, а загубата няма да носи никакъв актив.

Тази промяна ще бъде валидна само през преходния сезон 2026, когато японският футбол ще премине от досегашния календар пролет-есен към европейския модел есен-пролет. Целта е да се уеднаквят графиците с водещите европейски първенства, което ще улесни трансферите и ще повиши конкурентоспособността на японските клубове на международната сцена. След приключване на преходния период, дузпите при равенство ще останат в историята, а точковата система ще се върне към познатия си вид.

Дебютът на иновативната схема вече е факт – на 6 февруари Киото Санга и Висел Кобе завършиха 1:1, а при изпълнението на дузпите тимът от Кобе излезе краен победител. Футболните запалянковци приветстваха свежия полъх в японската лига, а анализаторите очакват повече емоции и непредсказуеми развръзки.

Макар и рядко срещано, подобно правило не е напълно непознато в световния футбол. През сезон 1984/85 в българската „А“ група също се експериментира с различна точкова система – за победа се даваха две точки, за равенство една, а при нулево реми – нито една.

С тази смела стъпка Джей Лигата демонстрира желание за иновации и стремеж към по-динамична и атрактивна игра. Синхронизацията с европейските трансферни прозорци и календар ще отвори нови възможности пред японските клубове и ще засили интереса към шампионата както у дома, така и зад граница.