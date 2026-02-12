Лацио детронира носителя на Купата на Италия и се класира на полуфинал

Лацио се класира за полуфиналите на Купата на Италия след драматичен успех над Болоня с 4:1 след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши 1:1, а при наказателните удари „орлите“ показаха по-здрави нерви и продължиха напред.

Болоня поведе в 30-ата минута, когато Сантяго Кастро се разписа с глава след центриране от корнер – 1:0.

Лацио реагира бързо след почивката. В 48-ата минута Фисайо Деле-Баширу проби по десния фланг и подаде по земя, а Тижани Нослин засече точно за 1:1.

При дузпите играчите на Лацио бяха безгрешни, като точни за “орлите” се оказаха Нуно Тавареш, Булайе Диа, Адам Марушич и Кенет Тейлър. За Болоня Люис Фъргюсън видя удара си спасен от Иван Проведел, а Рикардо Орсолини не уцели вратата. Единствено Тайс Далинга реализира, но това се оказа недостатъчно.

С общ резултат 4:1 при дузпите Лацио ликува и детронира актуалния носител на трофея. В полуфиналите „орлите“ ще се изправят срещу Аталанта в сблъсък от два мача.