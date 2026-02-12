В редиците на Интер се завръща още един ключов футболист

Кристиан Киву получи отлични новини от тренировъчната база на Интер. След като Николо Барела и Хакан Чалханоглу вече тренират наравно със съотборниците си, вчера към групата се присъедини и Дензъл Дъмфрис.

Нидерландският краен бранител, който отсъстваше в продължение на три месеца, поднови тренировки с отбора и взе участие в част от заниманието. Това е важен сигнал за щаба на „нерадзурите“, които се готвят за натоварена серия от ключови мачове.

Въпреки позитивното развитие, Дъмфрис почти сигурно няма да бъде в групата за дербито с Ювентус в събота. Очакванията са той да се завърне официално в игра в последната седмица на февруари, точно между реванша от плейофите в Шампионската лига и шампионатния двубой срещу Дженоа.

В средата на терена също има въпросителни. Въпреки че Барела и Чалханоглу са възстановени, не е сигурно дали ще започнат като титуляри срещу „бианконерите“. В ролята на плеймейкър вероятно ще бъде потвърден Зиелински, подпомаган от Сучич и Мхитарян.

Програмата на Интер остава изключително натоварена. След Ювентус следват два мача срещу Бодьо/Глимт в Шампионската лига, среща за Купата на Италия с Комо, както и шампионатни двубои с Лече и Дженоа.