Новини
Спорт »
Бг футбол »
Херо: Кабаков ме избягваше, целта е да останем в групата

Херо: Кабаков ме избягваше, целта е да останем в групата

12 Февруари, 2026 21:29 381 0

  • ботев пловдив-
  • димитър димитров - херо-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • купа на българия

Гледайки статистиката – държане на топка, корнери, удари, имахме предимство, но завършването е проблем

Херо: Кабаков ме избягваше, целта е да останем в групата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Ботев Пловдив - Димитър Димитров, говори след загубата в градското дерби с Локомотив на 1/4-финал за Sesame Купа на България. Херо имаше претенции към попадението на „смърфовете“, но все пак заяви, че „жълто-черните“ трябва да търсят вината в себе си. Той обяви, че целта пред Ботев е да остане в елита.

„Първо трябва да търсим вината в себе си. Гледайки статистиката – държане на топка, корнери, удари, имахме предимство, но завършването е проблем“, започна Димитър Димитров.

„Интересно ми е за техния гол, в който техен играч бе в засада и се разкрачи, доста хора ще решат, че е засада. Явно господата Попов и Железов са на друго мнение. Ще ми е интересно да я обяснят. Избягваше контакта с мен (б.р. - Георги Кабаков, главен съдия на мача), имах доста въпроси към него, но както и да е, свърши си нещата, както трябва, заминало е“, оплака се Херо.

„Нашите крила не са подготвени. Когато са готови, ще променим схемата, аз съм привърженик на 4-3-3. Не смятам, че схемата е проблем. Не влязохме добре в първите минути, след това инициативата беше в нас, но не е нормално да изпускаме толкова положения в два поредни мача“, допълни треньорът на Ботев.

„Нашата цел е да останем в групата, да изградим ядро и през другата година отборът да е съвсем различен. Емоция е, но когато загубиш, негативите са много по-големи, отколкото като спечелиш, естествено“, завърши Димитър Димитров.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове