Херо: Кабаков ме избягваше, целта е да останем в групата

Старши треньорът на Ботев Пловдив - Димитър Димитров, говори след загубата в градското дерби с Локомотив на 1/4-финал за Sesame Купа на България. Херо имаше претенции към попадението на „смърфовете“, но все пак заяви, че „жълто-черните“ трябва да търсят вината в себе си. Той обяви, че целта пред Ботев е да остане в елита.

„Първо трябва да търсим вината в себе си. Гледайки статистиката – държане на топка, корнери, удари, имахме предимство, но завършването е проблем“, започна Димитър Димитров.

„Интересно ми е за техния гол, в който техен играч бе в засада и се разкрачи, доста хора ще решат, че е засада. Явно господата Попов и Железов са на друго мнение. Ще ми е интересно да я обяснят. Избягваше контакта с мен (б.р. - Георги Кабаков, главен съдия на мача), имах доста въпроси към него, но както и да е, свърши си нещата, както трябва, заминало е“, оплака се Херо.

„Нашите крила не са подготвени. Когато са готови, ще променим схемата, аз съм привърженик на 4-3-3. Не смятам, че схемата е проблем. Не влязохме добре в първите минути, след това инициативата беше в нас, но не е нормално да изпускаме толкова положения в два поредни мача“, допълни треньорът на Ботев.

„Нашата цел е да останем в групата, да изградим ядро и през другата година отборът да е съвсем различен. Емоция е, но когато загубиш, негативите са много по-големи, отколкото като спечелиш, естествено“, завърши Димитър Димитров.