Локо Пд продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

12 Февруари, 2026 20:10

  • локомотив пловдив-
  • ботев пловдив-
  • футбол-
  • купа на българия

Парвиз Умарбаев (7) беше точен за домакините, а срещата предложи голям брой чисти положения пред двете врати, включително четири греди - по две за двата тима

Локо Пд продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив е последният полуфиналист в турнира за Купата на България след успехс с 1:0 над Ботев Пловдив. Парвиз Умарбаев (7) беше точен за домакините, а срещата предложи голям брой чисти положения пред двете врати, включително четири греди - по две за двата тима.

Пловдивското дерби отново беше изключително интересно, тъй като двата отбора се бореха за място в следващата фаза на турнира.

Локомотив започна активно срещата с удар на Лами още в първата минута. Топката премина далече от вратата. В шестата минута домакините бяха много близо до гола. Ювелирано изпълнение на Парвиз Умарбаев от фаул, насочено право в горния ляв ъгъл на вратата, беше избито от Даниел Наумов, а топката се чукна в гредата.

Последва разиграване между играчите на Локо, при което топката достигна до Умарбаев. Той нагласи топката на левия си крак и стреля по земя между купа от играчи. Ударът изненада Даниел Наумов, който капитулира в тази ситуация и допусна гол за Локомотив.

След гола се създаде леко напрежение, тъй като фенове на Локомотив отново започнаха да замерят стража Даниел Наумов с предмети. За щастие, той не бе уцелен и мачът продължи. От Ботев пък поискаха голът да бъде отменен заради засада на Киндриш, който в последния момент разтвори крака. ВАР не сигнализира за нередност, въпреки че "канарчетата" имаха основание да протестират.

Веднага Ботев натисна съперника си в опит да изравни, но без успех. "Канарчетата" натискаха, а Локомотив създаваше чистите голови положения. Тодор Павлов центрира великолепно от фланга, а Жулиен Лами се извиси във въздуха, но завършващият му изстрел с глава бе отразен без проблеми от Наумов. В 18-ата минута Запро Динев пропусна 100-процентова възможност за гол. Той беше изпуснат от защитата, стреля с глава, но във вратаря.

В 25-ата минута Ботев можеше да изравни. Тодор Неделев центрира в наказателното поле, където Антоан Конте се пласира отлично. Ударът му с крак обаче беше като на типичен защитник и той стреля в аут.

В 43-ата минута Ботев издебна противника на контраатака. Балоянис центрира отлично в наказателното поле, където Маскоте игра с глава и свали топката към Тодор Неделев. Капитанът на "канарчетата" имаше доста време за удар, но заложи на силата и шутира в гредата.

В ответната атака и Локо натресе страничната греда чрез Тодор Павлов, озовал се напълно сам в наказателното поле. Той нанесе удар, след като двама негови съотборници се разминаха с топката, но не успя да се разпише.

В 53-ата минута Даниел Наумов закова в ръцете си удар на Ивайло Иванов от границата на наказателното поле. Късметът също не бе на страната на Ботев. В 57-ата минута Коко Илиев нанесе добре премерен удар по земя, който се отби в дясната греда и излезе в аут.

В 67-ата минута Тодор Неделев опита да прехвърли Милосавлиевич зад центъра, както стори преди години срещу Мартин Луков, но не сполучи. Пет минути по-късно Тодор Неделев центрира от корнер. Кова увисна на втора греда, а зад гърба му беше Ивайло Видев, който стреля с глава, но покрай вратата.

В 84-ата минута Даниел Наумов изпусна нервите си и направи опит да изблъска Киндриш, който предвидливо падна на тревата. За това нещо вратарят на Ботев получи жълт картон, а играчи на двата тима се сдърпаха.

В първата минута на добавеното време Идриз скочи най-високо, но Наумов внимаваше и отрази удара му с глава. Минута след това Тдор Неделев центрира чудесно от корнер, а Симеон Петров отклони, но Киндриш изчисти пред голлинията. Мачът не мина и без червен картон. Константинос Балоянис удари съперник и получи директен червен картон секунди преди последния съдийски сигнал.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 1:0
1:0 Парвиз Умарбаев (7)

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлйевич, 5. Павлов, 4. Киндриш, 23. Русков, 2. Кова, 12. Али, 22. Иванов, 7. Идриз, 39. Умарбаев, 11. Динев, 99. Лами

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 38. Балоянис, 42. Видев, 87. Петров, 17. Минков, 19. Конте, 30. Чагас, 14. Алгара, 11. Мартинс, 7. Илиев, 8. Неделев


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко?

    0 5 Отговор
    Скука

    20:22 12.02.2026

  • 2 Левскар

    1 0 Отговор
    Браво на Локо.Дано стигнат финал.

    21:12 12.02.2026

  • 3 ревю

    0 0 Отговор
    "великият" треньор Д.Д. пак реве!
    За толкова години,как не промени и не разнообрази репертоара!
    Не съм фен на" ракетчика" от Говедарци,но те вкараха,а хората на " великия",не

    21:19 12.02.2026

