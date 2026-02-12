Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Капитанът на Ливърпул: Класирането за Шампионската лига е много важно за клуба

12 Февруари, 2026 21:00 422 0

Не можем да отречем, че класирането за Шампионската лига е много важно за Ливърпул, но все още има 12 мача до края

Капитанът на Ливърпул: Класирането за Шампионската лига е много важно за клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След победата над Съндърланд с 1:0 в 26-ия кръг от английската Висша лига, капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк подчерта важността на класирането за Шампионската лига за своя отбор.

„Не можем да отречем, че класирането за Шампионската лига е много важно за Ливърпул, но все още има 12 мача до края. Така че трябва да продължим да се подобряваме и да се опитаме да намерим постоянство. Трябва да се опитаме да останем във форма, да запазим увереност и да продължим да се подобряваме. Вече имаме мач срещу Брайтън в събота. Те са труден отбор за победа“, каза ван Дайк, цитиран от BBC.

Ливърпул има 42 точки и е шести в таблицата на Висшата лига, като изостава с две от петия Челси.


