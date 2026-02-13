Новини
Изпълнителният директор на БФС: България ще има институт по спортни науки (ВИДЕО)

13 Февруари, 2026 15:15

  • андрей петров-
  • бфс-
  • футбол

Петров разказа още за процесите около изграждането на Академия БФС, предстоящия старт на категоризацията на школите, както и за новата стратегия на федерацията, която обхваща периода 2026–2030 г.

Изпълнителният директор на БФС: България ще има институт по спортни науки (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Българския футболен съюз Андрей Петров разкри в подкаста на централата, че България ще се сдобие с Национален център за спортна наука и иновации. Нивото му ще бъде като това в Западна Европа и ще включва лаборатория на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“, както и такава в efbet Национална футболна база.

„С решение на Министерски съвет ще бъде създаден Национален център за спортна наука и иновации, който ще бъде като втори модул към София Тех Парк, с координатор Национална спортна академия, а партньор ще бъде БФС. Това е тема, върху която започнахме да работим през 2022 година, когато дойде Георги Иванов като технически директор в БФС. Проведохме страшно много срещи, а ако помните, имаше и такава с участието на петима министри с президентите на три федерации – по футбол, волейбол и баскетбол. На база на тази среща се проведе и ден на отворените врати в София Тех Парк, това бе през 2022 година. В началото на 2026 година имаме решение на Министерски съвет, с което да се създаде този спортно-научен институт, какъвто не сме имали на ниво Западна Европа. Очакванията ни са, че в календарната година той ще бъде създаден като юридическо лице. Вече ще може да бъде финансиран, да се надгради лабораторията на Национална спортна академия „Васил Левски“, както и да се създаде такава на територията на efbet Национална футболна база. Също изграждането на мобилни лаборатории, като това би довело до създаването на спортологичен профил на българското население. В момента не разполагаме с такъв.“

В своето участие в подкаста Петров разказа още за процесите около изграждането на Академия БФС, предстоящия старт на категоризацията на школите, както и за новата стратегия на федерацията, която обхваща периода 2026–2030 г.


  • 1 Бендида

    11 0 Отговор
    Хах, спортологичен профил, поредното трошене на пари. :)))
    ,,изграждането на мобилни лаборатории, като това би довело до създаването на спортологичен профил на българското население."

    15:24 13.02.2026

  • 2 пак кьор софра за бръмбари парашутисти

    6 0 Отговор
    България ще има институт по спортни науки

    баш кат бан
    пълно с търтеи

    15:26 13.02.2026

  • 3 Яшш па тоя..

    5 0 Отговор
    Ко реЧи..?

    15:26 13.02.2026

  • 4 Антикомуне

    4 0 Отговор
    За какво им е на БФС да откриват такъв институт?? В която и чалготека да влязат, ще намерят футболисти които четат дребен шрифт на слабо осветление. Учат децата, учат, 😁🤣.

    15:41 13.02.2026

  • 5 Опааа

    1 0 Отговор
    😆😆😆😆 Мало У мници!

    16:10 13.02.2026

  • 6 Красимир Петров

    0 0 Отговор
    Ще има точене на държавни пари

    16:16 13.02.2026

