България научи съперниците си в Лига на нациите

Националният отбор на България по футбол научи съперниците си за груповата фаза в Лигата на нациите сезон 2025/26. Съперници на "Лъвовете" ще бъдат Исландия, Естония и победителят от двойката Люксембург - Малта в група "C4". Срещите са на разменено гостуване и ще се проведат в периода 24 септември - 17 ноември.
Най-голямата промяна е, че в началото на сезона ще има само два прозореца за мачове на националните отбори, а не три, както досега. Паузите през март и юни се запазват, като те ще се състоят след края на вътрешните първенства и Шампионската лига.
Паузата в клубните турнири през септември ще започне на 24 септември и ще продължи до 6 октомври. В този период ще се изиграят цели четири кръга от Лигата на нациите. Останалите два мача от груповата фаза са предвидени за ноември.
От ФИФА искат с този нов календар не да намалят броя на мачовете или дните, в които футболистите са ангажирани с националните си отбори, а да редуцират броя на прекъсванията в период, когато се играе клубния сезон.
Пълна програма на турнира:
Кръг 1: 24-26 септември 2026 г.
Кръг 2: 27-29 септември 2026 г.
Кръг 3: 30 септември - 3 октомври 2026 г.
Кръг 4: 4-6 октомври 2026 г.
Кръг 5: 12-14 ноември 2026 г.
Кръг 6: 15-17 ноември 2026 г.
Четвъртфинали в Лига А: 25-30 март 2027 г.
Плейофи между лиги A/B и B/C: 25-30 март 2027 г.
Финален турнир: 9-13 юни 2027 г.
The 2026/27 UEFA Nations League draw is underway! 🙌
Watch live 📲⤵️#NationsLeague
— UEFA EURO (@UEFAEURO) February 12, 2026
1 Последния Софиянец
20:05 12.02.2026
2 Трети
20:10 12.02.2026
3 Да,бе
20:10 12.02.2026
4 Буха ха
20:12 12.02.2026
5 Митъо
Тези са надъхани и ще ни отвеят ама здравата.
Нашите без да се обиждате са донори на точки ета тва е.....
20:36 12.02.2026
6 Някой
20:43 12.02.2026
7 тъч
С този треньор и тези футболни сили, може да не победим
21:09 12.02.2026