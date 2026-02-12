Новини
България научи съперниците си в Лига на нациите

12 Февруари, 2026

Съперници на "Лъвовете" ще бъдат Исландия, Естония и победителят от двойката Люксембург - Малта в група "C4"

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по футбол научи съперниците си за груповата фаза в Лигата на нациите сезон 2025/26. Съперници на "Лъвовете" ще бъдат Исландия, Естония и победителят от двойката Люксембург - Малта в група "C4". Срещите са на разменено гостуване и ще се проведат в периода 24 септември - 17 ноември.

Най-голямата промяна е, че в началото на сезона ще има само два прозореца за мачове на националните отбори, а не три, както досега. Паузите през март и юни се запазват, като те ще се състоят след края на вътрешните първенства и Шампионската лига.

Паузата в клубните турнири през септември ще започне на 24 септември и ще продължи до 6 октомври. В този период ще се изиграят цели четири кръга от Лигата на нациите. Останалите два мача от груповата фаза са предвидени за ноември.

От ФИФА искат с този нов календар не да намалят броя на мачовете или дните, в които футболистите са ангажирани с националните си отбори, а да редуцират броя на прекъсванията в период, когато се играе клубния сезон.

Пълна програма на турнира:

Кръг 1: 24-26 септември 2026 г.

Кръг 2: 27-29 септември 2026 г.

Кръг 3: 30 септември - 3 октомври 2026 г.

Кръг 4: 4-6 октомври 2026 г.

Кръг 5: 12-14 ноември 2026 г.

Кръг 6: 15-17 ноември 2026 г.

Четвъртфинали в Лига А: 25-30 март 2027 г.

Плейофи между лиги A/B и B/C: 25-30 март 2027 г.

Финален турнир: 9-13 юни 2027 г.


  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Много тежки съперници.Дано вземем някоя точка.

    20:05 12.02.2026

  • 2 Трети

    5 0 Отговор
    Да ми яде мъ....де....те

    20:10 12.02.2026

  • 3 Да,бе

    7 0 Отговор
    Дано са с ТЕЛК,че да имаме шанс за бараж...

    20:10 12.02.2026

  • 4 Буха ха

    2 0 Отговор
    Ще ни гь 3ят

    20:12 12.02.2026

  • 5 Митъо

    4 0 Отговор
    Стига де....по добре да падаме от силни съперници.
    Тези са надъхани и ще ни отвеят ама здравата.
    Нашите без да се обиждате са донори на точки ета тва е.....

    20:36 12.02.2026

  • 6 Някой

    3 0 Отговор
    Люксембург последно време бяха бая добре. Така че от слабите отбори може да не е никак предпочитан.

    20:43 12.02.2026

  • 7 тъч

    2 0 Отговор
    "президент Гонзо" дали е доволен?
    С този треньор и тези футболни сили, може да не победим

    21:09 12.02.2026

