Треньорът на Ювентус забърка скандал, целуна репортерка на живо в ефир

Италианска футболна репортерка защити треньора на Ювентус Лучано Спалети, след като той я целуна на живо в ефир по време на интервю. Случаят предизвика широк отзвук, но журналистката категорично отхвърля твърденията за неподходящо поведение.
35-годишната Федерика Дзиле разговаряше с опитния треньор след равенството 2:2 на неговия отбор с Лацио и го попита за един от спорните моменти в мача.
66-годишният Спалети, опитвайки се да докаже, че контактът между играчи в наказателното поле е нормален и не всичко трябва да бъде наказвано от съдията, за да подкрепи тезата си, той обяви „има контакт“ и се наведе към Дзиле, целувайки я по рамото. Това предизвика забавление сред анализаторите в телевизионното студио.
Треньорът на Ювентус обясни тезата си така: „Правилата са твърде строги в момента, именно строгостта намирам за проблем. Ако никой дори не осъзнава, че топката е докоснала ръка, кой е ощетен от това? Анализаторите продължават да казват „имаше контакт“, но това нищо не означава, нали? Мога ли да те целуна, тук, това е контакт.“
След това последва лекото целуване по рамото, което е използвано от него като доказателство за правотата му.
Clamorosa scena a Torino: durante un suo discorso oratorio Luciano Spalletti bacia la giornalista di Dazn Federica Zille— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) February 8, 2026
pic.twitter.com/4VrK7WfvvL
Дзиле, която работи за DAZN като репортер на терена, веднага отхвърли твърденията, че Спалети се е държал неприлично.
„В жеста на Спалети нямаше злоба“, обясни тя пред Fantacalcio TV.
„Той искаше да илюстрира това, което казваше, а именно, че има разлика между контакт и нарушение. Познавам Спалети, и мнозина казват: „Ей, той не би си позволил да направи това на мъж.“ Не, той би сръгал мъж с лакът, за да покаже, че е нарушение, а не просто контакт.“
„Не бих искала никой да тълкува тази ситуация като злонамереност или неуважение, нито към мен като жена или като журналист, или като професионалист. Чела съм коментари, в които дори е използвана думата „тормоз“. Намерих за наистина преувеличено, да не кажа направо невярно, да се използва думата „тормоз“ в тези случаи, защото тормозът е сериозен въпрос. И като жена, аз съм много чувствителна по този въпрос, но още повече, в този случай, трябва да бъдем разумни и да му придадем тежестта, която заслужава", сподели репортерката след разразилия се скандал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не само я целува
16:32 13.02.2026
2 фергюсън
И какво лошо има !! Да се развяват знамената на дъга та ли !!
16:35 13.02.2026
3 побърканяк
16:35 13.02.2026
4 Кубрат Пулев
16:37 13.02.2026
5 Див селянин
16:39 13.02.2026
6 Механик
Ако бе треньор по бокс и бе нацелувал "жената" Имане Халиф, немаше да имаш никакви грижи.
16:54 13.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
17:28 13.02.2026