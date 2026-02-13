Треньорът на Ювентус забърка скандал, целуна репортерка на живо в ефир

Италианска футболна репортерка защити треньора на Ювентус Лучано Спалети, след като той я целуна на живо в ефир по време на интервю. Случаят предизвика широк отзвук, но журналистката категорично отхвърля твърденията за неподходящо поведение.

35-годишната Федерика Дзиле разговаряше с опитния треньор след равенството 2:2 на неговия отбор с Лацио и го попита за един от спорните моменти в мача.

66-годишният Спалети, опитвайки се да докаже, че контактът между играчи в наказателното поле е нормален и не всичко трябва да бъде наказвано от съдията, за да подкрепи тезата си, той обяви „има контакт“ и се наведе към Дзиле, целувайки я по рамото. Това предизвика забавление сред анализаторите в телевизионното студио.

Треньорът на Ювентус обясни тезата си така: „Правилата са твърде строги в момента, именно строгостта намирам за проблем. Ако никой дори не осъзнава, че топката е докоснала ръка, кой е ощетен от това? Анализаторите продължават да казват „имаше контакт“, но това нищо не означава, нали? Мога ли да те целуна, тук, това е контакт.“

След това последва лекото целуване по рамото, което е използвано от него като доказателство за правотата му.

Дзиле, която работи за DAZN като репортер на терена, веднага отхвърли твърденията, че Спалети се е държал неприлично.

„В жеста на Спалети нямаше злоба“, обясни тя пред Fantacalcio TV.

„Той искаше да илюстрира това, което казваше, а именно, че има разлика между контакт и нарушение. Познавам Спалети, и мнозина казват: „Ей, той не би си позволил да направи това на мъж.“ Не, той би сръгал мъж с лакът, за да покаже, че е нарушение, а не просто контакт.“

„Не бих искала никой да тълкува тази ситуация като злонамереност или неуважение, нито към мен като жена или като журналист, или като професионалист. Чела съм коментари, в които дори е използвана думата „тормоз“. Намерих за наистина преувеличено, да не кажа направо невярно, да се използва думата „тормоз“ в тези случаи, защото тормозът е сериозен въпрос. И като жена, аз съм много чувствителна по този въпрос, но още повече, в този случай, трябва да бъдем разумни и да му придадем тежестта, която заслужава", сподели репортерката след разразилия се скандал.