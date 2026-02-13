Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Треньорът на Ювентус забърка скандал, целуна репортерка на живо в ефир

13 Февруари, 2026 16:30 1 208 9

35-годишната Федерика Дзиле разговаряше с опитния треньор след равенството 2:2 на неговия отбор с Лацио и го попита за един от спорните моменти в мача

Треньорът на Ювентус забърка скандал, целуна репортерка на живо в ефир - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианска футболна репортерка защити треньора на Ювентус Лучано Спалети, след като той я целуна на живо в ефир по време на интервю. Случаят предизвика широк отзвук, но журналистката категорично отхвърля твърденията за неподходящо поведение.

35-годишната Федерика Дзиле разговаряше с опитния треньор след равенството 2:2 на неговия отбор с Лацио и го попита за един от спорните моменти в мача.

66-годишният Спалети, опитвайки се да докаже, че контактът между играчи в наказателното поле е нормален и не всичко трябва да бъде наказвано от съдията, за да подкрепи тезата си, той обяви „има контакт“ и се наведе към Дзиле, целувайки я по рамото. Това предизвика забавление сред анализаторите в телевизионното студио.

Треньорът на Ювентус обясни тезата си така: „Правилата са твърде строги в момента, именно строгостта намирам за проблем. Ако никой дори не осъзнава, че топката е докоснала ръка, кой е ощетен от това? Анализаторите продължават да казват „имаше контакт“, но това нищо не означава, нали? Мога ли да те целуна, тук, това е контакт.“

След това последва лекото целуване по рамото, което е използвано от него като доказателство за правотата му.

Дзиле, която работи за DAZN като репортер на терена, веднага отхвърли твърденията, че Спалети се е държал неприлично.

„В жеста на Спалети нямаше злоба“, обясни тя пред Fantacalcio TV.

„Той искаше да илюстрира това, което казваше, а именно, че има разлика между контакт и нарушение. Познавам Спалети, и мнозина казват: „Ей, той не би си позволил да направи това на мъж.“ Не, той би сръгал мъж с лакът, за да покаже, че е нарушение, а не просто контакт.“

„Не бих искала никой да тълкува тази ситуация като злонамереност или неуважение, нито към мен като жена или като журналист, или като професионалист. Чела съм коментари, в които дори е използвана думата „тормоз“. Намерих за наистина преувеличено, да не кажа направо невярно, да се използва думата „тормоз“ в тези случаи, защото тормозът е сериозен въпрос. И като жена, аз съм много чувствителна по този въпрос, но още повече, в този случай, трябва да бъдем разумни и да му придадем тежестта, която заслужава", сподели репортерката след разразилия се скандал.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не само я целува

    12 2 Отговор
    а иска и да го тури

    16:32 13.02.2026

  • 2 фергюсън

    13 2 Отговор
    до-2
    И какво лошо има !! Да се развяват знамената на дъга та ли !!

    16:35 13.02.2026

  • 3 побърканяк

    11 1 Отговор
    нищо след 10 години ще го съди за опит за изнасилване.

    16:35 13.02.2026

  • 4 Кубрат Пулев

    4 7 Отговор
    Е га ти тъпака 🤣🤣🤣

    16:37 13.02.2026

  • 5 Див селянин

    7 5 Отговор
    Нищо не е целунал, дъртия си обърса мърсолите по блузата

    16:39 13.02.2026

  • 6 Механик

    1 3 Отговор
    Ех, треньоре, треньоре! И спорта си объркал и обекта на целувките.
    Ако бе треньор по бокс и бе нацелувал "жената" Имане Халиф, немаше да имаш никакви грижи.

    16:54 13.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    0 0 Отговор
    Брей, и у нас имало еврожендита, които са троснани от поведението на треньора.

    17:28 13.02.2026

