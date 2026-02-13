Новини
Приключи паниката в Реал Мадрид около Килиан Мбапе

13 Февруари, 2026 17:00 501 0

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • реал мадрид

Присъствието на французина на терена във Валдебебас разсея опасенията за по-сериозна контузия в коляното, която го извади от подготовка за два дни

Приключи паниката в Реал Мадрид около Килиан Мбапе - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Добри новини за Реал Мадрид преди ключовия мач от Ла Лига срещу Реал Сосиедад. Звездата на тима Килиан Мбапе се завърна към тренировките с първия отбор.

Присъствието на французина на терена във Валдебебас разсея опасенията за по-сериозна контузия в коляното, която го извади от подготовка за два дни.

Световният шампион пропусна два дни от заниманията, което предизвика притеснения в щаба за дълго отсъствие заради проблем с коляното.

Сега обаче дискомфортът в лявото му коляно изглежда е отшумял достатъчно, за да бъде на разположение на треньора Алваро Арбелоа за уикенда.

Въпреки облекчението от Мбапе, треньорът Арбелоа е изправен пред сериозна кадрова криза. Отборът изостава само на точка от Барселона, но ще бъде без Джуд Белингам, Родриго и Едер Милитао за мача с Реал Сосиедад, които продължават да се възстановяват.


