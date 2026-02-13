ISW: Русия блокира WhatsApp и затяга контрола над интернет пространството

Русия е блокирала WhatsApp и други западни социални медийни платформи като част от засилена кампания на Кремъл за възстановяване на контрола над руското информационно пространство и ограничаване на достъпа до глобалния интернет, предава News.bg.
Приложението за съобщения, собственост на Meta, съобщи вечерта на 11 февруари, че руските власти са се опитали да блокират напълно достъпа за над 100 милиона потребители. Това посочват от Института за изследване на войната (ISW).
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ограниченията са свързани с предполагаемия отказ на Meta да спазва руските закони, визирайки строгото законодателство за цензура в страната. По думите му достъпът до WhatsApp може да бъде възстановен, ако компанията се съобрази с изискванията на руските власти.
Ограниченията срещу WhatsApp и други западни платформи следват подобни действия спрямо Telegram на 9 и 10 февруари. Според ISW Кремъл вероятно се стреми да насочи потребителите към държавно контролираното приложение за съобщения Max, след като предишните усилия за това са имали ограничен успех.
Институтът отбелязва, че ще анализира в специален доклад засилените действия на Москва за демонтиране на отворения интернет в Русия.
Боеве и удари в Запорожие и дълбочина на Русия
Междувременно украинските сили провеждат локализирани контраатаки в близост до административната граница между Днепропетровска и Запорожка област, вероятно възползвайки се от временни затруднения в използването на терминали на SpaceX и комуникационни канали.
Високопоставен служител на НАТО е заявил пред руската служба на BBC, че част от украинските успехи в източната част на Запорожка област се дължат на усилията на SpaceX да ограничи използването на терминали Starlink от руските сили в началото на февруари 2026 г.
В нощта срещу 12 февруари украинските сили са извършили серия от ракетни и дронови удари по руска военна, отбранително-промишлена и петролна инфраструктура, включително с крилати ракети FP-5 Flamingo, произведени в Украйна. По данни на украинския Генерален щаб е нанесен удар по арсенал на руското Главно ракетно-артилерийско управление край Котлубан, Волгоградска област, на около 320 километра от международната граница.
Нова военна помощ от Лондон и Хага
Великобритания и Нидерландия обявиха нова военна помощ за Украйна, с фокус върху противовъздушната отбрана.
Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли съобщи на 11 и 12 февруари, че Лондон отпуска нов пакет на стойност около 540 милиона британски лири (приблизително 735,5 милиона долара).
От тях 150 милиона лири ще бъдат насочени към Списъка с приоритетни изисквания за Украйна (PURL), чрез който държави от НАТО финансират закупуването на произведени в САЩ оръжия за Киев. Останалите 390 милиона лири ще осигурят 1000 произведени във Великобритания леки многоцелеви ракети, предназначени да подпомогнат Украйна в противодействието на руски удари с дронове и ракети.
