ISW: Русия блокира WhatsApp и затяга контрола над интернет пространството

ISW: Русия блокира WhatsApp и затяга контрола над интернет пространството

13 Февруари, 2026 07:20

Кремъл ограничава западните платформи, докато Украйна нанася удари в дълбочина, а Лондон обявява нова военна помощ

ISW: Русия блокира WhatsApp и затяга контрола над интернет пространството - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова

Русия е блокирала WhatsApp и други западни социални медийни платформи като част от засилена кампания на Кремъл за възстановяване на контрола над руското информационно пространство и ограничаване на достъпа до глобалния интернет, предава News.bg.

Приложението за съобщения, собственост на Meta, съобщи вечерта на 11 февруари, че руските власти са се опитали да блокират напълно достъпа за над 100 милиона потребители. Това посочват от Института за изследване на войната (ISW).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ограниченията са свързани с предполагаемия отказ на Meta да спазва руските закони, визирайки строгото законодателство за цензура в страната. По думите му достъпът до WhatsApp може да бъде възстановен, ако компанията се съобрази с изискванията на руските власти.

Ограниченията срещу WhatsApp и други западни платформи следват подобни действия спрямо Telegram на 9 и 10 февруари. Според ISW Кремъл вероятно се стреми да насочи потребителите към държавно контролираното приложение за съобщения Max, след като предишните усилия за това са имали ограничен успех.

Институтът отбелязва, че ще анализира в специален доклад засилените действия на Москва за демонтиране на отворения интернет в Русия.

Боеве и удари в Запорожие и дълбочина на Русия

Междувременно украинските сили провеждат локализирани контраатаки в близост до административната граница между Днепропетровска и Запорожка област, вероятно възползвайки се от временни затруднения в използването на терминали на SpaceX и комуникационни канали.

Високопоставен служител на НАТО е заявил пред руската служба на BBC, че част от украинските успехи в източната част на Запорожка област се дължат на усилията на SpaceX да ограничи използването на терминали Starlink от руските сили в началото на февруари 2026 г.

В нощта срещу 12 февруари украинските сили са извършили серия от ракетни и дронови удари по руска военна, отбранително-промишлена и петролна инфраструктура, включително с крилати ракети FP-5 Flamingo, произведени в Украйна. По данни на украинския Генерален щаб е нанесен удар по арсенал на руското Главно ракетно-артилерийско управление край Котлубан, Волгоградска област, на около 320 километра от международната граница.

Нова военна помощ от Лондон и Хага

Великобритания и Нидерландия обявиха нова военна помощ за Украйна, с фокус върху противовъздушната отбрана.

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли съобщи на 11 и 12 февруари, че Лондон отпуска нов пакет на стойност около 540 милиона британски лири (приблизително 735,5 милиона долара).

От тях 150 милиона лири ще бъдат насочени към Списъка с приоритетни изисквания за Украйна (PURL), чрез който държави от НАТО финансират закупуването на произведени в САЩ оръжия за Киев. Останалите 390 милиона лири ще осигурят 1000 произведени във Великобритания леки многоцелеви ракети, предназначени да подпомогнат Украйна в противодействието на руски удари с дронове и ракети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха ха

    11 12 Отговор
    Рашките все повече заприличват на Северна Корея!

    Коментиран от #2, #7

    07:23 13.02.2026

  • 2 А ЛОНДОН И КИИФ

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    На какво заприличаха.

    07:26 13.02.2026

  • 3 Тити

    9 6 Отговор
    Северна Корея 2.0

    07:27 13.02.2026

  • 4 Пич

    15 4 Отговор
    Грешно! Русия не блокира социални платформи, Русия блокира Либерастки платформи!!! Така трябва да се прави, защото такива платформи докарах много мъже до там, че да имат свекърви!!! Че и да се фукат с това...

    Коментиран от #14, #15, #16, #17

    07:29 13.02.2026

  • 5 Наблюдател

    11 2 Отговор
    Селските развратени пръчове се възмущават, че бай Иван заключва портата, където живеят двете му красиви дъщери.
    Пръчовете издигат лозунги за свободен достъп по всяко време, но ги е страх от голямата пушка на бай Иван.

    Коментиран от #11

    07:29 13.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аха, а пък Киев и Харков

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    заприличаха на тъмни ледени пустини.😃

    07:36 13.02.2026

  • 8 МНОГО ЯСНО ЧЕ ЩЕ ГО БРОКИРАТ

    13 15 Отговор
    Целия фейс и сателитните приложения са инструмент на ЦРУ. Учудващо е, че толкова се забавиха.

    07:38 13.02.2026

  • 9 Синоптик

    14 10 Отговор
    Всяка империя агонизира дълго преди да се разпадне... Раша няма да е изключение.

    Коментиран от #12

    07:42 13.02.2026

  • 10 ИСТИНАТА

    10 8 Отговор
    Това е признак за слабост и отчаянието в режима на Путин.

    Знаете ли, кога хамстерът хапе? Когато го притиснеш в ъгъла!

    07:42 13.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТИ И ВРЕМЕТО ТОЛКОВА ПОЗНАВАШ

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Синоптик":

    Ако те боли задната чакра значи ще вали.

    07:45 13.02.2026

  • 13 БИГ ДАТА

    2 2 Отговор
    Сбогом на данните на 100 милиона потребители.

    07:46 13.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оракул

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Бай Иван пази стоката от вaтaтa да не ги oнoдят мужици, защото ги пази да ги продаде на пазара за руски девойки в Дубай на шейхове за много долари.

    07:52 13.02.2026

  • 18 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "ИСТИНАТА":

    Няма да казвам колко ти е акъла, защото нищото не се коментира!!! Виж си рестрикциите върху свободата на словото, които наложиха твоите Урсулианци, и придължават да налагат !!! Според твоето определение, демокрацията е фашизъм!!! Като казвам, че паветниците сте много слаби реторично, и нямате разум дори да прецените какво да говорите, не се шегувам!!!

    07:54 13.02.2026

  • 19 АЗ ФЕЙСА ГО БЛОКИРАХ

    5 0 Отговор
    Преди много години. И живота си продължи съвсем нормално.

    07:58 13.02.2026

  • 20 Вацап

    3 2 Отговор
    Снощи говорих с руски абонат по WhatsUp повече от 1 час, не преписвайте глупости.

    Коментиран от #26

    08:02 13.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Олга

    1 0 Отговор
    Интернет пространство освен важни и полезни неща често се използва като информационно “бойно” поле от враждебни противостоящите сили и там убиват, физически и нравствено когато целенасочено въвличат хора (особено млади) към терористични актове и развращават души и мозъци, отричайки общоприетите социални и законодателни норми. И когда провайдер намеренно не изпълнява законодателство на дадената страна изключват (блокирот) го. Нормално и оправдано.

    08:19 13.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Вацап":

    Остава да обясниш тоя "Руски абонат" с когото си говорил цял час в русия ли е или в друга държава.Ако пък наистина е бил в Граничните области на русия,ПОКАЗАТЕЛНО Е какви са Руските възможности за изпълнение на Заканите на Кремъл,каква е жалката им Техническа готовност.И по-интересното е ...КАКВО може да се говори с Руснак в продължение не на няколко минути,а на цял час?:)

    08:27 13.02.2026

  • 27 Айгедотор

    3 0 Отговор
    Само така!!! Слава на Русия и Путин!!

    08:27 13.02.2026

  • 28 Въпрос 💯 лв.

    1 0 Отговор
    Кой е последнио велик руски цар? /Отговора ще намерите по долу!/
    (нипнизД иС)

    08:35 13.02.2026

  • 29 Си Дзинпин

    1 1 Отговор
    Москвичите ще си говорят по WeChat!

    08:38 13.02.2026

