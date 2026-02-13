Гюров има 7 дни да състави кабинет

Обратното броене за съставяне на новата служебна власт започна. Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров има 7-дневен срок, в който да представи състава на служебния кабинет на президента.
Сега предстои Андрей Гюров да започне разговори с потенциални министри. Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.
Ако президентът няма забележки към състава, държавният глава издава указ за назначаването на служебния кабинет. Заедно с това се определя и датата на предсрочните парламентарни избори. Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.
1 гост
Той е отстранен като управител, изчаквайки решение на европейски съд.
Реално е шофьор с отнета книжка
Може да кара, но трябва да му излезе акта
07:36 13.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ДАЛИ ЩЕ НАМЕРИ ДОСТАТЪЧНО СОРОСОИДИ
07:39 13.02.2026
4 Пич
До коментар #1 от "гост":Точно така е! Разсследван за престъпление щял да организира честни избори...?! Смех...!!! Обаче......... ГЕРБ не изреваха подобаващо. Или, може да се мисли за завера - анти Радев !!! Честна...
07:40 13.02.2026
5 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
07:42 13.02.2026
6 МНОГО СКЪП ТЕАТЪР
07:43 13.02.2026
7 пресолена
07:44 13.02.2026
8 Конв Солтуклиева
наш Гюро що да не направи правителство за 7 дни?!:))
07:47 13.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 12340
До коментар #10 от "Домашен любимец":Рая Назарян става и.ф.президент
07:54 13.02.2026
12 овя с питон.я
07:59 13.02.2026
13 Дзак
07:59 13.02.2026
14 Амии
До коментар #1 от "гост":Ами, мечтай си да няма право ! Ти със сигурност силно желаеш да от другите силно подчинени и зависими от Шиши, ама няма да ви мине номера!
08:00 13.02.2026
15 Домашен любимец
До коментар #11 от "12340":Брагодаря, това искам да чуя, браво на Руди! Той затова избяга, може би в момента някой го сръга в ребрата да изчезва, че я оплеска на метеното!
08:01 13.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Промяна
08:04 13.02.2026
18 Въпрос
До коментар #1 от "гост":Да си спомняте ППДБ да са направили нещо като хората?
08:08 13.02.2026
19 БоюЦиганина
До коментар #13 от "Дзак":Рашо червената дамаджана бил готов. Лошо ми е!
08:17 13.02.2026
20 Зъл пес
До коментар #1 от "гост":Цялата работа такава на пепейците.Те са 100%фалшификат.
08:29 13.02.2026
21 Големдебил
До коментар #6 от "МНОГО СКЪП ТЕАТЪР":Е предстои да видим и вашия театър.
08:31 13.02.2026
22 Рамбо
08:33 13.02.2026
23 Цани
08:33 13.02.2026
24 Бастардо
До коментар #12 от "овя с питон.я":И за плешо също,големия "спасител",който ще спасява обръча от фирми покрай него.
08:34 13.02.2026
25 ПЪГУОШ
Да видите само каква ще е реакцията на хората и народната обич към тези любимци !
08:35 13.02.2026
26 Тъй вярно
До коментар #13 от "Дзак":Сопите са готови.
08:36 13.02.2026
27 Смехоран
До коментар #14 от "Амии":Ще поживеем,ще видим.
08:37 13.02.2026
28 тиквенсониада
До коментар #19 от "БоюЦиганина":В сравнение с ББ и ДП и техните марионетки е много , много по-добре !
08:38 13.02.2026