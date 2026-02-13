Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гюров има 7 дни да състави кабинет

Гюров има 7 дни да състави кабинет

13 Февруари, 2026 07:32 688 28

Ако президентът няма забележки към състава, държавният глава издава указ за назначаването на служебния кабинет

Обратното броене за съставяне на новата служебна власт започна. Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров има 7-дневен срок, в който да представи състава на служебния кабинет на президента.

Сега предстои Андрей Гюров да започне разговори с потенциални министри. Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.

Ако президентът няма забележки към състава, държавният глава издава указ за назначаването на служебния кабинет. Заедно с това се определя и датата на предсрочните парламентарни избори. Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    6 9 Отговор
    Гюров няма право да съставя кабинет.
    Той е отстранен като управител, изчаквайки решение на европейски съд.

    Реално е шофьор с отнета книжка

    Може да кара, но трябва да му излезе акта

    Коментиран от #4, #14, #18, #20

    07:36 13.02.2026

  • 3 ДАЛИ ЩЕ НАМЕРИ ДОСТАТЪЧНО СОРОСОИДИ

    7 3 Отговор
    Само За 7 дни.

    07:39 13.02.2026

  • 4 Пич

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Точно така е! Разсследван за престъпление щял да организира честни избори...?! Смех...!!! Обаче......... ГЕРБ не изреваха подобаващо. Или, може да се мисли за завера - анти Радев !!! Честна...

    07:40 13.02.2026

  • 5 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    5 0 Отговор
    Пазарувате ли в хоремаците ?

    07:42 13.02.2026

  • 6 МНОГО СКЪП ТЕАТЪР

    4 1 Отговор
    Са изборите ни. Накрая печели ли някой от бандата ШИШИБОКО, или някой изкарал шорош курсовете с отваряне на чакрата.

    Коментиран от #21

    07:43 13.02.2026

  • 7 пресолена

    3 4 Отговор
    бащата и майката на шарлатаните отново ги подкрепиха. Путин ги събра.хахаххха.

    07:44 13.02.2026

  • 8 Конв Солтуклиева

    4 2 Отговор
    Господ е създал света за 6 дни,
    наш Гюро що да не направи правителство за 7 дни?!:))

    07:47 13.02.2026

  • 11 12340

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Домашен любимец":

    Рая Назарян става и.ф.президент

    Коментиран от #15

    07:54 13.02.2026

  • 12 овя с питон.я

    5 1 Отговор
    Нито глас за ппдб, фашистките копои на Плешо.

    Коментиран от #24

    07:59 13.02.2026

  • 13 Дзак

    5 2 Отговор
    Особено внимание към вътрешния министър!

    Коментиран от #19, #26

    07:59 13.02.2026

  • 14 Амии

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Ами, мечтай си да няма право ! Ти със сигурност силно желаеш да от другите силно подчинени и зависими от Шиши, ама няма да ви мине номера!

    Коментиран от #27

    08:00 13.02.2026

  • 15 Домашен любимец

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "12340":

    Брагодаря, това искам да чуя, браво на Руди! Той затова избяга, може би в момента някой го сръга в ребрата да изчезва, че я оплеска на метеното!

    08:01 13.02.2026

  • 17 Промяна

    2 5 Отговор
    Извратеняци с малки момчета шарлатанията измамници вън Гнус сте Гюро РР го назначи Нали заедно са с шарлатанията Власт неограничена имат хората овладяха държавата

    08:04 13.02.2026

  • 18 Въпрос

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Да си спомняте ППДБ да са направили нещо като хората?

    08:08 13.02.2026

  • 19 БоюЦиганина

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Рашо червената дамаджана бил готов. Лошо ми е!

    Коментиран от #28

    08:17 13.02.2026

  • 20 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Цялата работа такава на пепейците.Те са 100%фалшификат.

    08:29 13.02.2026

  • 21 Големдебил

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "МНОГО СКЪП ТЕАТЪР":

    Е предстои да видим и вашия театър.

    08:31 13.02.2026

  • 22 Рамбо

    4 2 Отговор
    П.П. или Партията на Педофилите беше до тук. Дори и бащата на Шрлатаните другаря Боташ и Пеги Бънди не могат да им помогни. А на другаря Грую ококорения ще му яде у ю.

    08:33 13.02.2026

  • 23 Цани

    1 2 Отговор
    Кабинетъ вече са му го съставили, само от кумова срама ще чакат няколко дни. Този е кукла на конци.

    08:33 13.02.2026

  • 24 Бастардо

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "овя с питон.я":

    И за плешо също,големия "спасител",който ще спасява обръча от фирми покрай него.

    08:34 13.02.2026

  • 25 ПЪГУОШ

    1 1 Отговор
    ГЮРОВ да направи изненадващ ход и да сложи за премиери и министри хората Борисов , Пеевски , Сачева , Назарян , Тощко Йорданов , Балабанов , Тома Биков и сие !
    Да видите само каква ще е реакцията на хората и народната обич към тези любимци !

    08:35 13.02.2026

  • 26 Тъй вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Сопите са готови.

    08:36 13.02.2026

  • 27 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Амии":

    Ще поживеем,ще видим.

    08:37 13.02.2026

  • 28 тиквенсониада

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "БоюЦиганина":

    В сравнение с ББ и ДП и техните марионетки е много , много по-добре !

    08:38 13.02.2026

