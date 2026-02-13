Новини
Георги Какалов с остър и емоционален коментар за съдиите след пловдивското дерби

13 Февруари, 2026 17:15 456 0

Реакцията на бившия нападател е насочена към съдийската бригада заради две спорни отсъждания - признатия гол на Парвиз Умарбаев, както и негово нарушение срещу Педро Игор, което според Какалов явно е за червен картон

Георги Какалов с остър и емоционален коментар за съдиите след пловдивското дерби - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-колоритните футболисти, играли в Ботев Пловдив - Георги Какалов, направи остър и емоционален коментар след края на снощното дерби на Пловдив, което бе спечелено от Локомотив с 1:0.

Реакцията на бившия нападател е насочена към съдийската бригада заради две спорни отсъждания - признатия гол на Парвиз Умарбаев, както и негово нарушение срещу Педро Игор, което според Какалов явно е за червен картон.

Ето какво написа Георги Какалов в личния си профил във Фейсбук:

"Искам да излязат цялата съдийска бригада, ако не ги е срам и да се извинят на цялата футболна общественост.

Това е срам, да не гледаш ВАР при тези две ситуации си е меко казано срамно".


